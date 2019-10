Wanderung zum Hollenstein

Bad Sal­zu­flen. Die Mit­glie­der des Wal­king- und Frei­zeit­ver­eins Her­ford-Bad Sal­zu­flen wan­dern Sams­tag, 26. Ok­to­ber, zum Hol­len­stein in Bad Sal­zu­flen. Das Pro­gramm um­fasst eine Kurz­wan­de­rung ü­ber circa sechs Ki­lo­me­ter mit an­sch­ließen­der ge­sel­li­ger Ein­kehr: Es gibt Pi­ckert. Die Teil­neh­mer tref­fen sich um 14 Uhr am Park­platz Schul­zen­trum Loh­feld. Die Rück­kehr ist für 17.30 Uhr ge­plant. Aus­künfte er­teilt Hen­rike Klus­meier un­ter der Ruf­num­mer (05222) 61262 oder per E-Mail an "wal­king@Timm-her­ford.­de". (LMH)

vom 19.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42B

