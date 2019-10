Spiele-Treff im JuZ

Blom­berg. Keine Zeit für Lan­ge­wei­le: "­So­wohl lei­den­schaft­li­che Bä­cker als auch krea­tive Köpfe wer­den im Spiele-Treff viel Spaß ha­ben", ver­spre­chen Anne Spren­ger und Ur­sula Spit­zer vom Pro­jekt "­Be8ung". Im­mer mon­tags von 16 bis 17.30 Uhr bie­ten sie im Städ­ti­schen Ju­gend­zen­trum (JuZ) Blom­berg Ak­tio­nen für Kin­der von 6 bis 11 Jah­ren an. "Wir ba­cken, töp­fern, tan­zen oder spie­len mit euch Thea­ter. Gerne neh­men wir Wün­sche von euch ent­ge­gen. Lasst uns zu­sam­men Spaß ha­ben!", heißt es in der Ankün­di­gung. Auch Bil­lard, Vol­ley­ball oder Ki­cker kön­nen ge­nutzt wer­den. Das Team bit­tet für diese Frei­zeit­an­ge­bote um An­mel­dung un­ter (05235) 509793317 oder per E-Mail an "­Be8ung@blom­berg-lip­pe.­de".

vom 19.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42B

