Führung durchs Theater

Det­mold. Wer das "­Ge­burts­tags­kin­d" Lan­des­thea­ter Det­mold et­was ge­nauer ken­nen­ler­nen möch­te, hat dazu Ge­le­gen­heit bei der Öf­fent­li­chen Thea­ter­führung am Frei­tag, 18. Ok­to­ber um 14 Uhr. Auf ei­nem Rund­gang kön­nen In­ter­es­sierte Wis­sens­wer­tes ü­ber die Ge­schichte des Hau­ses er­fah­ren und hin­ter die Ku­lis­sen bli­cken, zum Bei­spiel in die Künstl­er­gar­de­ro­ben oder Werkstät­ten. Treff­punkt ist am Büh­nen­ein­gang. Die Teil­nahme kos­tet 3 Eu­ro. Eine An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 974 746 oder per E-Mail an "­fueh­rung@­lan­des­thea­ter-det­mol­d.­de" wird emp­foh­len. (LMH)

vom 16.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42A

