Markt

Han­no­ver. Jo­mo’s Team ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 20. Ok­to­ber zwi­schen 11 und 16 Uhr einen großen Mo­dell­ei­sen­bahn-, Auto-, und Spiel­zeug­markt. Ge­stö­bert wird in den Hal­len des Groß­mark­tes am Tön­nies­berg. Pri­vat­leute und pro­fes­sio­nelle Händ­ler aus al­len Tei­len Deutsch­lands bie­ten ver­schie­denste Ar­ti­kel an. Dazu gehören Mo­dell­ei­sen­bah­nen al­ler Her­stel­ler und Spur­wei­te, ana­log wie di­gi­tal, alt und neu mit dem pas­sen­den Zu­behör ge­nauso wie Mo­dell­au­tos in al­len Maßstä­ben, Holz- und Blech­spiel­zeu­ge, Steiff­tie­re, Dampf­ma­schi­nen, Le­go, Play­mo­bil, Siku und vie­les mehr. Da es im­mer we­ni­ger Spiel­zeug­ge­schäfte gibt, sind Spiel­zeug­märkte eine gute Platt­form für Groß und Klein. Der Ein­tritt kos­tet 5 Eu­ro. Kin­der bis 12 Jah­ren sind frei in Be­glei­tung. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter der Ruf­num­mer (0172) 9544662. (EM)

vom 16.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden