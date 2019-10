Der Hässliche ist zurück

Det­mold. Das Lan­des­thea­ter nimmt das Stück "­Der Häß­li­che" wie­der ins Pro­gramm. Ma­rius von Mayen­burgs Komö­die wird am Don­ners­tag, 10. Ok­to­ber, um 19.30 Uhr, wie­der im Grabbe-Haus ge­zeigt. Das Stück dreht sich um den cle­ve­ren In­ge­nieur Let­te, der seine neueste Er­fin­dung nicht auf der Messe vor­stel­len darf, weil er zu unat­trak­tiv ist, und der sich dann so er­folg­reich ope­rie­ren lässt, dass alle so aus­se­hen wol­len wie er. Die Selbst­op­ti­mie­rung und ihr Preis – ist bei al­ler Kri­tik an der heu­ti­gen Le­bens- und Ar­beits­welt ein un­ge­mein un­ter­halt­sa­mes The­ma. (LMH)

vom 09.10.2019 | Ausgabe-Nr. 41A

