Modell-Spielzeug-Markt

Kau­nitz. Wenn Jo­mo’s Spiel­zeug­markt in der Ost­west­fa­len­halle in Kau­nitz am Sonn­tag, 6 Ok­to­ber, ü­ber 70 pri­vate und pro­fes­sio­nelle Händ­ler aus al­len Tei­len Deutsch­lands prä­sen­tiert wer­den, gibt es al­les, was der Spiel­zeug­freund sucht. Schnäpp­chen kön­nen zwi­schen 10 und 16 Uhr ge­macht wer­den. Auf 500 Tisch­me­ter sind alte und neue Mo­dell­ei­sen­bah­nen in vie­len Spur­wei­ten mit sämt­li­chem Zu­behör, Mo­dell­au­tos in al­len Größen, Blech- und Emaille-Schil­der, Steiff­tie­re, Pup­pen, Bau­ma­schi­nen, Bag­ger, Krä­ne, Si­ku, Dampf­ma­schi­nen, Trucks, Le­go, Play­mo­bil, Bausätze und viele sel­tene Holz- und Blech­spiel­zeuge der ver­gan­ge­nen Jahr­zehnte zu fin­den. Auf dem Spiel­zeug­markt kön­nen Schnäpp­chen ge­macht und sel­tene Dinge er­gat­tert wer­den. Al­les kann be­gut­ach­tet wer­den. Die Be­su­cher kön­nen elek­tri­sche Bah­nen tes­ten, es wird ge­tauscht und ver­kauft. Der Ein­tritt kos­tet 5 Eu­ro. Kin­der bis ein­sch­ließ­lich 12 Jah­ren stö­bern kos­ten­frei. Wei­tere In­fos un­ter der Ruf­num­mer (0172) 0544662. (EM)

vom 02.10.2019 | Ausgabe-Nr. 40A

