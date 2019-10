Bloodhound-Tag im Freilichtmuseum

Oer­ling­hau­sen. Hun­de­lieb­ha­ber kom­men am mor­gi­gen 3. Ok­to­ber, im Frei­licht­mu­seum Oer­ling­hau­sen auf ihre Kos­ten. Die­ses Mal steht der Blood­hound im Mit­tel­punkt. Rich­tige Blut­hunde gibt es erst seit 200 Jah­ren, sie ha­ben nichts mit den Ger­ma­nen zu tun. Sie kön­nen aber auch in der Ar­chäo­lo­gie ein­ge­setzt wer­den. Die­ses und vie­les mehr er­läu­tert die Spür­hun­destaf­fel NRW mit Vor­führun­gen und Prä­sen­ta­tio­nen. Denn kaum et­was eig­net sich bes­ser zum Schnüf­feln als ein ar­chäo­lo­gi­sches Frei­licht­mu­se­um. Dazu gib­t‘s Kaf­fee und Ku­chen von der Hun­de­not­hilfe OWL. Das Mu­seum öff­net an die­sem Tag seine Pfor­ten von 10 Uhr bis 17 Uhr. Be­su­cher zah­len den nor­ma­len Mu­se­um­sein­tritt.

Im Ok­to­ber sind die Tore wo­chen­tags von 9 bis 16 Uhr, am Wo­chen­ende von 10 bis 17 Uhr geöff­net. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.afm-oer­ling­hau­sen.­de". (EM) Fo­to: We­ser Vale Hunt

vom 02.10.2019 | Ausgabe-Nr. 40A

