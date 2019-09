Jury kürt im Ziegeleimuseum den besten aller Apfelsäfte

Gar­ten- und Land­schafts­bauer Frank Wil­helmi (links) und Willi Kuhl­ke, Ge­schäfts­füh­rer des LWL-Zie­ge­lei­mu­se­ums, stoßen mit ei­nem Ap­fel­saft auf das kom­mende „Him­mel und Er­de"- Fest an: Beide wer­den in der Jury zur Wahl des „­Bes­ten Lip­pi­schen Ap­fel­saf­tes" sit­zen, für den die glän­zen­den Po­kale in Ap­fel­form vor­ge­se­hen sind. Fo­to: Het­land weitere Bilder »

Wer mag, kann be­reits ab 9 Uhr vor Ort die Ap­fe­lernte aus dem ei­ge­nen Gar­ten zu le­cke­rem Saft pres­sen zu las­sen – eine vor­he­rige An­mel­dung un­ter (05232) 94900 ist er­for­der­lich. Un­ter den Er­geb­nis­sen wird dann um 15.30 Uhr von ei­ner fach­kun­di­gen und pro­mi­nent be­setz­ten Jury rund um Land­rat Dr. Axel Leh­mann der "­Beste Lip­pi­sche Gar­ten­ap­fel­saft" gekürt. Für die Sie­ger sind ganz be­son­dere Po­kale in Ap­fel­form vor­ge­se­hen. Um 10 Uhr öff­nen dann die Stände auf dem Außen­gelän­de. Den gan­zen Tag ü­ber bie­ten re­gio­nale Händ­ler viel­fäl­tige Ap­fel- und Kar­tof­fel­sor­ten an, aber auch wei­ter­ver­ar­bei­tete Pro­dukte wie zum Bei­spiel Tro­cken­früch­te, Mar­me­la­den, Chut­neys und Ge­bäck. Wie eng ver­zahnt und sen­si­bel das ö­ko­lo­gi­sche Gleich­ge­wicht be­schaf­fen ist, er­fährt man am Info-und Ak­ti­ons­stand des Krei­sim­ker­ver­eins Lip­pe. "Ohne Bie­nen keine Äp­fel" lau­tet die grif­fige For­mel. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Se­kun­dar­schule Lage in­for­mie­ren ü­ber ihr Streu­obst­wie­sen­pro­jekt und zei­gen an­de­ren Kin­dern mit ih­rer ma­nu­el­len Pres­se, wie aus ei­nem Ap­fel le­cke­rer Saft wird – Kost­pro­ben in­klu­si­ve. Zahl­rei­che Kin­derak­tio­nen wie Mu­se­umsral­lye, Kar­tof­fel­druck und Hin­der­nispar­cours sor­gen für Spaß bei den Klei­nen. Der Höhe­punkt ist si­cher­lich die Zau­ber­töp­fer­scheibe mit Tho­mas Be­nirsch­ke. Nach ei­ge­nen in­di­vi­du­el­len Ent­wür­fen wer­den vier­hän­dig Fi­gu­ren und Ge­fäße ge­dreht "­Die Men­schen kom­men mit den Wur­zeln der Töp­fe­rei in Berührung: Er­de, Schlamm, Hand­ha­bun­gen, Werk­zeug", sagt Be­nirsch­ke. Die Werke kön­nen mit­ge­nom­men und später ge­brannt wer­den. Die Feld­bahn bie­tet Fahr­ten rund um das Zie­ge­lei­gelände an, Gar­ten- und Land­schafts­bauer Frank Wil­helmi stellt eine tra­di­tio­nelle Land­ma­schine vom Typ Lanz Bull­dog aus dem Jahre 1952 aus. Ge­gen den klei­nen Hun­ger gibt es am Kar­tof­fel­feuer Fo­li­en­kar­tof­feln mit haus­ge­mach­tem Quark und Stock­brot, darü­ber hin­aus ser­viert das Mu­se­ums­café eine Son­der­karte mit Ge­rich­ten aus Äp­feln und Kar­tof­feln, zum Bei­spiel das tra­di­tio­nelle Arme-Leute-Es­sen "Him­mel und Er­de". (LMH)

vom 28.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39B

