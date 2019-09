Neue Ideen für Bad Meinberg

Fünf Tage lang ha­ben 52 in­ter­na­tio­nale Stu­die­rende an Mög­lich­kei­ten ge­ar­bei­tet, leer­ste­hen­den Pen­sio­nen und Ho­tels neues Le­ben ein­zu­hau­chen. In Grup­pen ha­ben bis kurz vor der Prä­sen­ta­tion an ih­ren Kon­zep­ten ge­ar­bei­tet. Sie ha­ben in Bad Mein­berg ge­lebt und den Ort mit ei­ge­nen Au­gen ken­nen­ge­lernt. Ne­ben ei­ni­gen Bür­gern aus Bad Mein­berg war auch Ste­fan Ip­pig (Die Grü­nen) als Ver­tre­ter der Stadt Horn-Bad Mein­berg bei der Ab­schluss­prä­sen­ta­tion zu Gast. Er werde sich dafür ein­setz­ten, dass et­was in Bad Mein­berg um­ge­setzt wer­de. Eine Gruppe hat sich da­mit be­schäf­tigt, wo die Leer­stände in Bad Mein­berg lie­gen und wie sie sich auf die Stadt aus­wir­ken. Sie ha­ben die leer­ste­hen­den Ge­bäude in ei­ner Karte mar­kiert, die jetzt im Schau­fens­ter des ehe­ma­li­gen Fein­kost­la­dens Stur­hahn hängt. Nach­dem die Stu­die­ren­den mit den Bür­gern ge­spro­chen ha­ben, ha­ben sie sich ü­ber­legt, was in die Im­mo­bi­lien ein­zie­hen könn­te. In ei­nige Ge­bäude könn­ten wie­der Re­stau­rants ein­zie­hen, an­dere könn­ten zu ei­nem Kino oder Ein­rich­tun­gen, die ge­mein­schaft­lich ge­nutzt wer­den, um­funk­tio­niert wer­den. "­Was heißt es, in Bad Mein­berg zu le­ben?" Mit die­ser Frage ist eine an­dere Pro­jekt­gruppe auf die Straße ge­gan­gen. Sie ha­ben Bür­ger ge­fragt, was sie mit Bad Mein­berg ver­bin­den und ihre Er­in­ne­run­gen zu­sam­men ge­tra­gen. Durch die po­si­ti­ven Er­in­ne­run­gen der Men­schen ka­men die Stu­die­ren­den auf die Idee, eine Ca­mera obscura zu bau­en. Sie kann an ver­schie­de­nen Or­ten auf­ge­stellt wer­den und die Bür­ger dazu ani­mie­ren, sich zu un­ter­hal­ten. Da­durch wol­len die Stu­die­ren­den zei­gen, dass nicht die Ge­bäude eine Stadt aus­ma­chen, son­dern die Bür­ger. Eine wei­tere Gruppe hat sich mit den Leer­stän­den und dem Thema Was­ser be­schäf­tigt. Ihre Idee ist es, ein al­tes Ge­bäude in eine Was­ser­ruine als Er­leb­nisstätte zu ver­wan­deln. Sie könnte ein neuer Treff­punkt für Ein­hei­mi­sche und Gäste wer­den. Auch ein an­de­res Team hat sich mit dem Tema Was­ser aus­ein­an­der ge­setzt. Sie ha­ben viele Stät­ten mit Was­ser in Bad Mein­berg ge­fun­den. Al­ler­dings sind sie fast ü­ber­all sehr ver­steckt. Die Stu­die­ren­den möch­ten, dass das Was­ser sicht­ba­rer wird. So könnte die Werre ver­legt wer­den und vom Brun­nen­tem­pel im his­to­ri­schen Kur­park aus Rich­tung Al­lee fließen. Da­durch würde er zum Auf­ent­halts­ort. Alle Ideen seien ab­strakt und nicht eins zu eins um­setz­bar. Sie die­nen als An­satz, et­was zu ver­än­dern. Mi­chel Me­len­horst von der Tech­ni­schen Hoch­schule OWL und Na­dine We­ber vom Kli­maQuar­tier "Am Süd­hang" wür­den alle Ideen an die Stadt wei­ter ge­ben und sie un­ter­stüt­zen. (PAL)

vom 28.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39B

