Radtour Kartoffelfest

Det­mold. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) l√§dt am Sonn­tag, 29. Sep­tem­ber zu ei­ner Rad­tour zum Kar­tof­fel­fest der Fa­mi­lie Blau­rock ein. Start ist um 12 Uhr am Det­mol­der Bahn­hof. Das Fest fin­det je­des Jahr am letz­ten Sonn­tag im Sep­tem­ber statt. Die Tour f√ºhrt zum Hof­gut nach Lage-Ohr­sen. An­sch­lie√üend geht es auf ei­ner Rou­ten­va­ri­ante zur√ºck nach Det­mold. G√§ste des ADFC be­tei­li­gen sich mit 2 Euro an der Tour; Mit­glie­der ra­deln kos­ten­los mit. Die Stre­cken­l√§nge be­tr√§gt etwa 35 km. (LMH)

vom 28.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39B

