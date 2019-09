Oktoberfest in Bentrup-Loßbruch

Det­mol­d/­Ben­trup-Loß­bruch. Die In­ter­es­sen­ge­mein­schaft Ben­trup-Loß­bruch lädt die Dorf­ge­mein­schaft und alle in­ter­es­sier­ten Gäste zu ih­rem schon zur Tra­di­tion ge­wor­de­nen Ok­to­ber­fest am Sams­tag, 28. Sep­tem­ber, ins Dorf­zen­trum "Alte Schu­le" in Ben­trup-Loß­bruch, Zum Schul­berg 16, ein. "O zapft is" heißt es ab 19.00 Uhr und zu Wies’n Hits und an­de­rer Ok­to­ber­fest­mu­sik, ge­spielt von Nor­bert Il­lies. Dirndl, Le­der­ho­sen, ka­rierte Hem­den und Großva­ters Filz­hut sind zum Ok­to­ber­fest "­Fei­ern wie in Bay­ern" gern ge­se­hen. Für Spei­sen und Ge­tränke sorgt TS-Grill­ser­vice mit zünf­ti­gem Es­sen und bay­ri­schen Schman­kerln. Der Ein­tritt ist frei. (EM)

vom 25.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39A

