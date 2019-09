Herbst-Flohmarkt

Det­mold. Der För­der­ver­ein der Bach­schule lädt für Sams­tag, 28. Sep­tem­ber, zum Floh­markt in die Turn­halle der Bach­schule an der Emi­li­en­straße ein. Von 10 bis 13 Uhr wer­den gut er­hal­tene Spiel­sa­chen, Kin­der­fahr­zeu­ge, Be­klei­dungs­stü­cke und vie­les wei­tere ver­kauft. Da der Floh­markt wit­te­rungs­u­n­ab­hän­gig in der Turn­halle statt­fin­det, macht das Bum­meln und Stö­bern bei je­dem Wet­ter Spaß. Während des Floh­mark­tes wer­den zu­guns­ten des För­der­ver­eins Kaf­fee, Waf­feln und selbst­ge­ba­cke­ner Ku­chen ver­kauft.

vom 25.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39A

Drucken | Versenden