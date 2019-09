Thema: Übergewicht

Det­mold. "Think big – Le­ben mit Ü­ber­ge­wicht"– un­ter die­sem Motto steht der Adi­po­si­tas-Tag in Det­mold. Er fin­det am Sams­tag, 28. Sep­tem­ber, von 10 bis 17 Uhr, im Me­di­cum statt. Es gibt Vor­träge ü­ber Schlaf­me­di­zin, Adi­po­si­tas und Re­flux. Das Adi­po­si­tas­zen­trum-Lippe stellt sich außer­dem vor. Zu­dem er­war­ten die Gäste ei­nige Sta­tio­nen zum Aus­tausch mit Ex­per­ten, Kin­der­schmin­ken, Vor­führun­gen der Gruppe Drums Ali­ve, Snacks und Ge­trän­ke.

Die Vor­träge im Ü­ber­blick: Schlaf­me­di­zin, Adi­po­si­tas, Re­flux (10.15 Uhr); Das Adi­po­si­tas­zen­trum Lippe stellt sich vor (11.15 Uhr); Kos­ten­er­stat­tung: S3-Leit­li­nien und Be­gut­ach­tungs­lei­t­fa­den (11.45 Uhr); Adi­po­si­tas und Dia­be­tes (13.15 Uhr); Wie­der­her­stel­lende Ope­ra­tio­nen nach dras­ti­schem Ge­wichts­ver­lust (13.45 Uhr). (LMH)

vom 25.09.2019 | Ausgabe-Nr. 39A

