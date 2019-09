Bauarbeiten an der Realschule kommen gut voran

Richtfest: Moderner, Barrierefreier Verwaltungstrakt soll Raumproblem beheben

Da könne man hier von Glück re­den, be­tonte Dr. Wulf im Hin­blick auf an­dere Bau­ten in der Re­pu­blik, wie den Ber­li­ner Flug­ha­fen BER oder auch die Gorch Fock, wo die Preise be­kannt­lich da­von lau­fen wür­den. Noch im Win­ter stand an der Stelle des Roh­baus das Atrium der Schu­le. Wulf: "Nach des­sen Ab­riss fand am 11. April der erste Spa­ten­stich stat­t." Der Be­ginn der Pla­nun­gen gehe be­reits auf das Jahr 2015 zurück. Es habe drin­gen­der Hand­lungs­be­darf be­stan­den. Mehr Platz und eine zeit­gemäße Aus­stat­tung soll die neue Ver­wal­tung bie­ten. "­Was hier nun ent­steht, ist größer und geräu­mi­ger als das, was die Be­tei­lig­ten bis­lang vor­ge­fun­den ha­ben", be­tonte der Bür­ger­meis­ter in sei­ner An­spra­che. In dem Ver­wal­tungs­trakt werde auch die Bar­rie­re­frei­heit der Schule si­cher­ge­stellt, er­klärte Wulf. "Außer­dem rea­li­sie­ren wir hier mo­derne ener­ge­ti­sche Stan­dards und spa­ren – so un­sere Hoff­nung – Ener­gie­kos­ten ein." Nach­dem Klaus Men­zel, Ge­schäfts­füh­rer des Lich­te­nauer Bau­un­ter­neh­mens Ha­gelüken den Richt­fest­spruch zum Bes­ten ge­ge­ben und tra­di­tio­nell ein Schnaps­glas auf den Bo­den ge­schmis­sen hat­te, war die­ses in viele Scher­ben zer­split­tert. Ein gu­tes Omen, dass sich die po­si­ti­ven Er­fah­run­gen fort­set­zen. "­Mit dem Bau der Kita-Ta­ges­ein­rich­tung im Un­ter­stuf­en­trakt der ehe­ma­li­gen Erich-Käst­ner-Haupt­schule blie­ben wir im Er­geb­nis so­gar un­ter den ge­plan­ten Kos­ten", er­in­nerte der Bür­ger­meis­ter. "Es wäre schön, wenn es hier am Ende ähn­lich wäre." ­Gründe für die Bau­maß­nah­men kann das Ge­mein­deober­haupt ei­nige nen­nen: "­Die Re­al­schule hat neue Auf­ga­ben dazu be­kom­men. Ich nenne hier In­klu­sion, In­te­gra­tion, Ü­ber­mit­tags­be­treu­ung, Schul­so­zi­al­ar­beit und Di­gi­ta­li­sie­rung." Das bringe mehr Per­so­nal und einen deut­lich ge­stie­ge­nen Raum­be­darf mit sich. Der be­stehe auch we­gen des bin­nen­dif­fe­ren­zier­ten Un­ter­richts, so dass Klas­sen­räume in der heu­ti­gen Zeit auch re­gel­mäßig Ne­ben­räume benötig­ten. Hinzu kommt: "­Die Re­al­schu­len in der ge­sam­ten Re­gion er­freuen sich ei­nes großen Zu­spruchs." Außer­dem wachse die Schü­ler­schaft der bei­den Grund­schu­len "Auf der In­sel" und "In der Sen­ne". Ak­tu­ell gebe es mehr als 100 Grund­schü­ler in Au­gust­dorf, aber die Zahl werde auf 160 an­stei­gen. ­Der Bau des Ver­wal­tungs­ge­bäu­des ist Teil ei­ner um­fas­sen­den Sa­nie­rung und Er­wei­te­rung der Re­al­schu­le. Ein of­fe­ner, ü­ber­dach­ter Ver­bin­dungs­gang wird künf­tig bar­rie­re­frei die ehe­ma­lige Haupt­schule und die Re­al­schule ver­bin­den. In dem öst­li­chen Ge­bäude wer­den Klas­sen­räume ge­stri­chen, Fußbö­den aus­ge­tauscht, Akus­tik­de­cken er­stellt und WC-An­la­gen er­neu­ert. (LMH)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

