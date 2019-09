Was sind schon 90 Jahre?

Freuen sich ü­ber Eh­run­gen: Frühe­rer Vor­sit­zen­der Horst Büker, Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter, frühere Vor­sit­zende Do­ro­thea Weh­mei­er, Bei­ge­ord­ne­ter Thors­ten Pau­lus­sen, 2. Vor­sit­zen­der Man­fred Bur­mei­er, Pres­se­spre­cher Udo Zan­tow, Vor­sit­zen­der Geb­hard Rös­ler und Kas­sen­wart Frank Drex­hage (von links). Fo­to: Udo Zan­tow

"­Doch es ist nach neun De­ka­den auf je­den Fall an der Zeit, un­se­ren Mit­glie­dern, Freun­den und För­de­rern Danke zu sa­gen", be­grün­dete der Ver­eins­vor­sit­zende un­ter Ap­plaus die lo­ckere Fei­er­run­de. Auch Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter sparte nicht mit Lob. "­Sie wer­ten mit Ih­rem un­er­müd­li­chen Ein­satz und Ih­rer Pflege das Orts­bild auf und ha­ben in all den Jah­ren Wert­vol­les ge­leis­tet", rich­tete das Stad­t­ober­haupt seine Wort an die Ak­ti­ven. Hörste punkte nicht nur bei Na­tur­lieb­ha­bern, Wan­de­rern und Rad­fah­rern, son­dern sei ein at­trak­ti­ver Wohn­ort. "Rund 40 Grup­pen und Ver­eine ste­hen für ein ak­ti­ves Ge­mein­schafts­le­ben. Der Hei­mat- und Ver­kehrs­ver­ein mit sei­nen rund 150 Mit­glie­der ist dar­un­ter eine feste Größe. Al­lein durch die Aus­rich­tung des Dorf­fes­tes, wel­ches Ge­ne­ra­tio­nen ver­bin­det, wird das Zu­sam­men­gehö­rig­keits­ge­fühl ge­stärkt. Danke für Ih­ren Ein­satz." Im März 1929 schlug die Ge­burts­stunde des HVV Hörs­te. Da­mals schlos­sen sich ei­nige Hörs­ter zu­sam­men, um das Le­ben in der früher selbst­stän­di­gen Ge­meinde zu be­rei­chern, den Frem­den­ver­kehr zu för­dern und den Ort zu ver­schö­nern. Mit Da­tum vom 25. März 1929 grün­de­ten sie den Ver­kehrs­ver­ein. Zum ers­ten Vor­sit­zen­den wurde Gu­stav Hunke ge­wählt. Am 28. Fe­bruar 1982 be­schloss die Ver­eins­ver­samm­lung, auf­grund der zu­neh­men­den Be­deu­tung na­tur­kund­li­cher Maß­nah­men, den Be­griff "Hei­mat" hin­zu­zu­fü­gen. ­Seit­her ha­ben sich viele Ver­eins­mit­glie­der für ih­ren Hei­mat­ort en­ga­giert und Hörste zu dem le­bens­wer­ten Dorf ge­macht, das es heute ist. Das wurde auch an­hand der lan­gen Liste der Ge­ehr­ten deut­lich: Wil­hem Ost­mann bei­spiels­weise ist 69 Jahre im Ver­ein. Er wurde zum Eh­ren­mit­glied er­nannt, ebenso wie "­Sta­ti­ker" Horst Büker, "­Fi­nanz­mi­nis­ter" Rein­hard We­ber und "­Mis­ter Hörs­te" Udo Zan­tow, der zu­dem viel Son­de­rap­plaus für das von ihm ent­wor­fene Tisch-Set mit Bild- und Text­col­la­gen ern­te­te. Jür­gen Hüt­temann konnte sich noch ü­ber die of­fi­zi­elle Er­nen­nung in der Ver­samm­lung am 27. Au­gust 2019 freu­en, be­vor er vor kur­zem verstarb. "­Sein be­son­de­res An­lie­gen war das Kneipp­tret­be­cken. Er war eine be­deu­tende Per­sön­lich­keit und wird es auch in Zu­kunft für uns blei­ben", be­tonte Rös­ler. Er ver­gab noch eine wei­te­re, ganz be­son­dere Er­nen­nung zur Eh­ren­vor­sit­zen­den: An Do­ro­thea Weh­mei­er, all­seits be­kannt als ak­tive Ide­en­ge­be­rin, trei­bende Kraft, Ener­gie­bün­del und För­de­rin des Frem­den­ver­kehrs. "­Be­son­ders her­vor­he­ben möchte ich die Zeit ih­res Ver­eins­vor­sit­zes in der Zeit von 2000 bis 2006 so­wie von 2008 bis 2012", wür­digte Rös­ler ihre enorme eh­ren­amt­li­che Ein­satz­be­reit­schaft. (LM­H/sc)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

