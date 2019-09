Als Lemgo zur Großgemeinde wurde

"Lemgo war da­mals nicht so, wie wir es heute ken­nen. Vor 1969 hatte je­der Orts­teil noch einen ei­ge­nen Bür­ger­meis­ter. Das wa­ren zu­meist Eh­ren­äm­ter, die ne­ben dem ei­gent­li­chen Be­ruf aus­geübt wur­den", sagt Stadt­ar­chi­var Mar­cel Oeben. Natür­lich hät­ten diese da­mals auch einen un­mit­tel­ba­ren und ver­gleichs­weise großen Ein­fluss auf die Ver­wal­tung ih­rer Ort­schaft ge­habt. "­Dem­nach wa­ren viele kleine Ge­mein­den auch erst ge­gen die Ver­wal­tungs­re­form oder stan­den die­ser zu­min­dest kri­tisch ge­genü­ber. Die Sorge war häu­fig, dass der ei­gene Ein­fluss ab­nimm­t", er­klärt er. An­dere ha­ben wie­derum große Er­war­tun­gen ge­habt. Zum Bei­spiel auf Vor­zü­ge, die die Be­woh­ner ei­ner Stadt be­reits ge­nos­sen, wie mo­derne Kanäle. "Wie­der an­dere hat­ten Sor­ge, dass sie eben für sol­che An­la­gen, die an­der­orts ste­hen, wür­den zah­len müs­sen. Bei­spiels­weise für einen Ka­nal, der gar nicht durch den ei­ge­nen Ort führ­t", er­klärt der Ar­chi­var. "Ei­gent­lich konn­ten die klei­ne­ren Ge­mein­den in den 60ern schon nicht mehr die An­for­de­run­gen an eine Kom­mune er­fül­len, was Was­ser­ver­sor­gung, Straßen­bau so­wie Bil­dung an­ging", sagt Mar­cel Oeben. Letzt­lich hät­ten die klei­ne­ren Ge­mein­den ver­sucht, so viel wie mög­lich für sich selbst her­aus­zu­schla­gen. "Es gibt ei­nige Ge­schich­ten, wo­nach diese vor der Re­form noch ein­mal rich­tig viel Geld für Bau­pro­jekte aus­ge­ge­ben ha­ben. Nach dem Prin­zip ,Wir hauen die Kohle jetzt noch mal raus und hof­fen, dass die Groß­ge­meinde zahl­t‘", erzählt Mar­cel Oeben amü­siert. Ob das in je­dem Falle so stim­me, sei heute aber nicht mehr nach­voll­zieh­bar. ­Die Do­ku­mente in den Schaukäs­ten erzählen ne­ben der ei­gent­li­chen Ge­biets­re­form auch die Ge­schichte von am­bi­tio­nier­ten Ge­genent­wür­fen, die da­mals zur De­batte stan­den. "Kleine Ge­mein­den ver­such­ten, sich zu ei­ge­nen Groß­ge­mein­den zu­sam­men­zu­sch­ließen. So wollte Brake ei­gent­lich nicht zu Lemgo gehören und ver­suchte statt­des­sen, mit Voßheide und Wiem­beck eine ei­gene Ge­meinde zu Grün­den", un­ter­streicht Ar­chi­var Mar­cel Oeben. ­Die Aus­stel­lung läuft bis zum 1. No­vem­ber und kann während der re­gulären Öff­nungs­zei­ten des Stadt­ar­chivs im Süs­ter­haus, Ram­pen­dal 20a, oder nach Ver­ein­ba­rung be­sucht wer­den. Ne­ben die­sen Lemgo be­tref­fen­den Ex­po­na­ten zeigt das Stadt­ar­chiv zu­sätz­lich die Wan­deraus­stel­lung "50 Jahre Ge­biets­re­for­m"ü­ber die Ent­wick­lung im ge­sam­ten Land­kreis. Außer­dem gibt es einen Vor­trag am Mitt­wo­ch, 2. Ok­to­ber, zum Thema so­wie eine Po­di­ums­dis­kus­sion zur Zu­kunft der Ge­mein­de­ver­wal­tung im 21. Jahr­hun­dert. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.­stadt­ar­chiv-lem­go.­de". (LMH)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

