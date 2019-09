Vielfältige und bunte Mischung

Wal­ter Sitt­ler. Fo­to: Steffi Henn

Am Sams­tag, 28. Sep­tem­ber gibt es mit dem "E­lec­tro­nic Cir­cus" ein ers­tes High­light. Head­li­ner sind der Sän­ger "Schwarz" (Schil­ler) die So­undtüft­ler Quae­sch­ning + Frick. Los geht es um 14 Uhr, Ein­lass ist ab 13 Uhr. Am 5. Ok­to­ber gibt es auf der Hunky Dory Re­vi­val Party ein Wie­der­se­hen mit Käp­t’n Hunky, DJ Udo Vieh­mann wird die be­lieb­tes­ten Hunky Hits auf­le­gen. Das be­liebte Ru­del­sin­gen mit To­bias Sud­hoff gibt es am 10. Ok­to­ber und 20. De­zem­ber, WDR 4 bringt seine Disco 44 am 9. No­vem­ber wie­der nach Det­mold. Die neue Reihe Vor­ge­le­sen! star­tet am 11. De­zem­ber mit dem Bo­chu­mer Kult-Au­tor Frank Goo­sen und sei­nem Pro­gramm "Krip­pen­blues". Eine Le­sung mit Mu­sik gibt es am 15. No­vem­ber, der Schau­spie­ler Wal­ter Sitt­ler liest Texte von Ro­ger Wil­lem­sen, be­glei­tet wird er da­bei von Fran­ziska Höl­scher (Vio­li­ne) und Mar­tin Klett (Kla­vier). Im Rah­men der Reihe Det­mol­der Voll­mond-Ka­ba­rett steht am 31. Ok­to­ber Ro­bert Kreis auf der Büh­ne, am 23. No­vem­ber gibt es Ca­ve­man zu se­hen und am 19. De­zem­ber die Ka­ba­ret­tis­tin Nes­sie Tau­send­schön. Live auf der Bühne ge­ba­cken wird am 16. Ok­to­ber, in Ko­ope­ra­tion mit Lip­pe­qua­lität e.V. und dem Buch­haus am Markt wer­den die Wild­ba­kers die Bühne ro­cken. Auch für die klei­nen Zu­schauer gibt es Pro­gramm, am 6. De­zem­ber mit dem Fa­mi­li­en­mu­si­cal Pi­noc­chio und am 13. De­zem­ber mit Charles Di­ckens Weih­nachts­ge­schich­te. Das kom­plette Pro­gramm gibt es un­ter "ww­w.­stadt­halle-det­mol­d.­de". Kar­ten zu den Ver­an­stal­tun­gen gibt es im Vor­ver­kauf un­ter "­stadt­halle-det­mol­d.re­ser­vix.­de/e­vent­s" oder in der Tou­rist-In­for­ma­tion Lippe-Det­mold un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977 328. (LMH)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden