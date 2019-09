Ein buntes Melodienkarussell

Bad Sal­zu­flen. Die Sal­zu­fler Mu­si­kan­ten ver­an­stal­ten in die­sem Jahr wie­der ein­mal ein Herbst­kon­zert, und zwar am Sonn­tag, 29. Sep­tem­ber, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr im Kul­tur­zen­trum der Gel­ben Schule in Bad Sal­zu­flen. "Wir la­den Sie ein zu ei­nem mu­si­ka­li­schen Ok­to­ber­fest­be­such und ei­nem bun­ten Me­lo­dien­ka­rus­sell. Nach der Pause wan­dern wir mu­si­ka­lisch durch Wald und Feld", stim­men die Mu­si­ker ihre Be­su­cher auf das Kon­zert ein. Für das Pu­bli­kum lie­gen Texte zum Mit­sin­gen be­reit. Für das leib­li­che Wohl in der Pause wird mit Kaf­fee und Ku­chen ge­sorgt. ­Der Ein­tritt kos­tet 10 Euro pro Per­son, Kin­der un­ter 14 Jah­ren ha­ben freien Ein­tritt. Kar­ten kön­nen ü­ber die Ver­eins­mit­glie­der und un­ter der Ruf­num­mer (05222) 12016 re­ser­viert wer­den. Die Sal­zu­fler Mu­si­kan­ten wei­sen be­reits auf ihr Weih­nachts­kon­zert am 22. De­zem­ber in der Gel­ben Schule hin. Wei­tere In­for­ma­tio­nen: ww­w.­sal­zu­fler-mu­si­kan­ten.de (LMH)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

