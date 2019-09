Blau-Weiße-Nacht

Bad Sal­zu­flen. Nach vie­len Jah­ren Pause gibt es am Sams­tag, 28. Sep­tem­ber, eine Neu­auf­la­ge: Die Blau-Weiße-Nacht der TSG Holz­hau­sen-Syl­bach hält wie­der Ein­zug in die Mehr­zweck­halle am Sport­platz Holz­hau­sen. Für Stim­mung sor­gen DJ Ni­klas Mül­ler und eine große Tom­bo­la. Los geht es um 18 Uhr, ge­gen 1.45 Uhr klingt die Ver­an­stal­tung aus. Kar­ten gibt es via E-Mail an "­blau-weisse-nacht@tsg-1912.­de" oder beim Orga-Team auf dem Sport­platz. Sie kos­ten im Vor­ver­kauf 5 Eu­ro. Wer Span­fer­kel mit Bei­la­gen es­sen möch­te, zahlt 20 Euro pro Ein­tritts­kar­te. An der Abend­kasse sind 7,50 Euro für die Tickets fäl­lig (nur ohne Es­sen mög­lich). "Wir freuen uns auf Euer Er­schei­nen und einen tol­len Aben­d!", be­to­nen die Or­ga­ni­sa­to­ren.

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

