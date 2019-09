Neuer Gesellschaftskreis

­Bad Sal­zu­flen. Das Tanz­sport­cen­trum Bad Sal­zu­flen er­wei­tert sein An­ge­bot um einen neuen Ge­sell­schafts­kreis. Der Spaß an der Be­we­gung zu Mu­sik soll beim Er­ler­nen von Stan­dard- und La­tein­ame­ri­ka­ni­schen Tän­zen im Vor­der­grund ste­hen. Auch Wie­der­ein­stei­ger, die früher schon ein­mal ge­tanzt ha­ben und gerne wie­der an­fan­gen möch­ten, um ihre Kennt­nisse auf­zu­fri­schen oder zu ver­tie­fen, sind hier in lo­cke­rer At­mo­s­phäre gut auf­ge­ho­ben. ­Der Ge­sell­schafts­kreis un­ter der Lei­tung der Club­trai­ne­rin Bri­gitte Kes­sel-Döhle fin­det ab so­fort im­mer mon­tags von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Trai­nings­stätte am Kreuz­weg 23 statt. Der Ein­stieg ist je­der­zeit mög­lich. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung un­ter (05222) 81419, per E-Mail an tho­mas.­diek­mann@tsc-bad­sal­zu­flen.de so­wie un­ter ww­w.tsc-bad­sal­zu­flen.­de. (LMH)

vom 21.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38B

