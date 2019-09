Hilfe zur Selbsthilfe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Be­treu­ung und Pflege von Men­schen mit ei­ner De­men­zer­kran­kung ist mit vie­len Be­las­tun­gen ver­bun­den, die mit dem Fort­schrei­ten der Krank­heit zu­neh­men. Es er­ge­ben sich für pfle­gende An­gehö­rige oft­mals viel­fäl­tige Fra­ge­stel­lun­gen, mit de­nen diese sich aus­ein­an­der­set­zen müs­sen. Zur Be­ra­tung und Un­ter­stüt­zung für An­gehö­rige von Men­schen mit De­menz fin­det am Mon­tag, 23. Sep­tem­ber, um 19 Uhr eine Selbst­hil­fe­gruppe in der Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tung Det­mold, Fried­rich-Rich­ter-Straße 17, statt. In den ge­mein­sa­men Ge­sprächen kön­nen In­for­ma­tio­nen zur Krank­heit, ih­rem Ver­lauf und ü­ber die prak­ti­schen Er­fah­run­gen aus dem Pfle­ge­all­tag aus­ge­tauscht wer­den. Außer­dem gibt es die Mög­lich­keit, Nähe­res ü­ber die Me­thode der "In­te­gra­ti­ven Va­li­da­tion" zu er­fah­ren, mit de­ren Hilfe oft­mals die Kom­mu­ni­ka­tion im All­tag mit de­men­ten Men­schen er­leich­tert wer­den kann. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen steht Do­ro­thea Ruhe von der Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tun­gen Lippe GmbH te­le­fo­nisch un­ter (05231) 911390 oder per E-Mail an D.Ru­he@kse-lip­pe.de zur Ver­fü­gung. (LMH)

vom 18.09.2019 | Ausgabe-Nr. 38A

