Computerkursus für Senioren

Bei "­Com­pu­ter für Äl­te­re" wer­den Se­nio­ren durch Eh­ren­amt­li­che lang­sam in die Grund­nut­zung des Com­pu­ters ein­ge­führt. Für Se­nio­ren in Lippe hat der Bad Sal­zu­fler Ver­ein "­Com­pu­ter für Äl­te­re" die Kur­s­an­ge­bote für die am Mon­tag, 14. Ok­to­ber be­gin­nende Herbst­se­rie (Kurs­se­rie Nr. 88) zu­sam­men­ge­stellt. Diese Se­rie er­streckt sich ü­ber einen Zeit­raum von acht Wo­chen mit ei­ner Dop­pel­stunde pro Wo­che. Die Kurs­ge­bühr be­tra­gen 30 Eu­ro. Un­ter­rich­tet wird im Haus Be­thes­da, Bad Sal­zu­flen, Molt­ke­straße 24 in klei­nen Grup­pen. Es gibt Kurse für An­fän­ger, für Fort­ge­schrit­tene und für sehr Fort­ge­schrit­te­ne. Zu den Un­ter­richts­in­hal­ten gehören der Um­gang mit Tas­ta­tur, Maus, Mo­ni­tor und Dru­cker und das Ken­nen­ler­nen und Nut­zen des Be­triebs­sys­tems Win­dows und der gän­gigs­ten An­wen­dungs­pro­gramme wie Word und Ex­cel. Der Um­gang mit dem In­ter­net wird in­ten­siv geübt, ebenso das Su­chen im In­ter­net mit Such­ma­schi­nen so­wie das Ver­fas­sen, Sen­den und Emp­fan­gen von E-Mails. An­mel­dun­gen er­fol­gen am Mitt­wo­ch, 25. Sep­tem­ber zwi­schen 9 und 17 Uhr bei Carla Knoch (05222) 80 73 44. Wei­tere Aus­künfte ü­ber den Ver­ein und seine An­ge­bote auch un­ter (05222) 98 90 72 so­wie "ww­w.cfae.­de". (EM)

vom 14.09.2019 | Ausgabe-Nr. 37B

