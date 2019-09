Die Kochlöffel werden geschwungen

Fo­to: IHK Lippe

Ko­chen ver­bin­det – und das ü­ber na­tio­nale und kul­tu­relle Gren­zen hin­weg. Gemäß die­ser Ü­ber­zeu­gung fin­det am Sams­tag, 23. No­vem­ber, die zehnte Koch­olym­piade Lippe statt. Bis zu acht vierköp­fi­ge, mul­ti­kul­tu­relle Teams tre­ten dann in den Räum­lich­kei­ten des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs in Det­mold ge­gen­ein­an­der an. ­Die aus min­des­tens drei ver­schie­de­nen Na­tio­na­litäten zu­sam­men­ge­setz­ten Fir­men­teams ko­chen in den Ka­te­go­rien Vor­spei­se, Haupt­gang und Des­sert. Die kul­tu­relle Team­för­de­rung und der Spaß am ge­mein­sa­men in­ter­na­tio­na­len Ko­chen ste­hen im Vor­der­grund der Koch­olym­pia­de. ­Die Vor­speise und das Haupt­ge­richt kön­nen frei von den teil­neh­men­den Koch­teams aus­ge­wählt wer­den, als be­son­dere Her­aus­for­de­rung muss die Nach­speise in die­sem Jahr aus ei­nem vor­ge­ge­be­nen Wa­ren­korb zu­sam­men­ge­stellt wer­den. Bei den Re­zep­ten sind in­ter­na­tio­na­le, lan­des­ty­pi­sche Re­zepte aus­drück­lich er­wünscht. Eine un­ab­hän­gige Jury aus Ko­ch­ex­per­ten und Ama­teu­ren be­wer­tet die Wett­be­werbs­bei­träge in den Ka­te­goe­rien Ge­schmack, op­ti­sche Prä­sen­ta­tion und Ori­gi­na­lität. Aber auch die Ar­beits­tei­lung und die Stim­mung im Team fließen in das Ur­teil ein. ­Die "­Koch­olym­piade Lip­pe” soll die Zu­sam­men­ar­beit von Be­schäf­tig­ten un­ter­schied­li­cher Na­tio­na­litäten för­dern und wurde im Rah­men der In­itia­tive "­Ver­ant­wor­tungs­part­ner für Lip­pe” ent­wi­ckelt. Etwa 70 Un­ter­neh­men en­ga­gie­ren sich als Ver­ant­wor­tungs­part­ner für Lippe und in­iti­ie­ren Pro­jekte zum Thema "­Bil­dung – Be­ruf – Le­bens­qua­lität”, um die Zu­kunfts­fähig­keit Lip­pes zu si­chern. Für einen der Start­plätze kön­nen sich lip­pi­sche Un­ter­neh­mens­teams ab so­fort be­wer­ben. Nähere In­for­ma­tio­nen gibt es bei Chris­tina Flöter (IHK Lip­pe) un­ter (05231) 7601-640 oder per E-Mail an "floe­ter@­det­mol­d.ih­k.­de". (LMH)

vom 11.09.2019 | Ausgabe-Nr. 37A

