Kreis Lip­pe/Lem­go. Die Selbst­hil­fe­gruppe Pro­sta­ta­krebs lädt ein zu ei­nem Vor­trag im Kli­ni­kum Lippe-Lem­go. Prof. Dr. Tors­ten Han­sen wird am Diens­tag, 17. Sep­tem­ber, er­läu­tern, wie wich­tig fein­ge­web­li­che Un­ter­su­chun­gen (Ge­we­be­pro­ben) für die The­ra­pie und Pro­gnose sind. In sei­nem Vor­trag geht der Chef­arzt des In­sti­tuts für Pa­tho­lo­gie auf den Stel­len­wert der mi­kro­sko­pi­schen Dia­gno­s­tik ein und be­leuch­tet da­bei Ar­beits­schritte bis zum end­gül­ti­gen Be­fun­d­er­geb­nis. Nach dem Vor­trag bleibt genü­gend Zeit, um Fra­gen zu be­ant­wor­ten. ­Be­ginn ist um 18.30 Uhr im Sit­zungs­saal des Ver­wal­tungs­ge­bäu­des an der Rin­tel­ner Straße 85. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­frei. Pa­ti­en­ten, An­gehö­rige und In­ter­es­sierte sind herz­lich ein­ge­la­den. Eine An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich. Nähere In­fos un­ter (05261) 26-4804. (LMH)

