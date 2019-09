Rund 1.000 Gäste tafeln in einem Meer aus Weiß

Dinner in White: Selbst die Band ist von Kopf bis Fuß aufs Motto eingestellt

das Din­ner in White be­geis­tert rund 1.000 Gäste auf den Markt­platz. Die Or­ga­ni­sa­to­ren vom Stadt­mar­ke­ting neh­men ein Bad in der weißen Men­ge. Mit Tanja Schneuing, Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter, Do­ris Wach­holz, Ralf Ham­ma­cher und An­ge­lika Drowe (von links). Fo­to: Krüg­ler

vom 07.09.2019 | Ausgabe-Nr. 36B

