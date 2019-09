Tag des offenen Denkmals

Lem­go. Der dies­jäh­rige Tag des of­fe­nen Denk­mals am mor­gi­gen Sonn­tag, 8. Sep­tem­ber, steht un­ter dem Mot­to: "­Mo­dern(e) – Um­brüche in Kunst und Ar­chi­tek­tur". Auch in Lemgo gibt es dazu ein in­ter­essan­tes Pro­gramm von 10 bis 18 Uhr mit zahl­rei­chen Führun­gen durch Mu­se­en, das Rat­haus, Stadt­ar­chiv und Kir­chen. Eine Ü­ber­sicht gibt es auf "ww­w.lem­go.­de".(LMH)

vom 07.09.2019 | Ausgabe-Nr. 36B

