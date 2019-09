Freibadsaison geht zu Ende

Det­mold. Die Det­mol­der Frei­bä­der ver­ab­schie­den sich in die Win­ter­pau­se. Seit ges­tern sind die vier Det­mol­der Frei­bä­der in Hid­de­sen, Ber­le­beck/Hei­li­gen­kir­chen, "Schwar­zen­brink" in Hei­de­nol­den­dorf und "­Fi­scher­teich" in Pi­vits­heide V.L. Am heu­ti­gen Sams­tag fin­det im Frei­bad "­Fi­scher­teich" in Pi­vits­heide zum Sai­son­ab­schluss dann noch das mitt­ler­weile zur Tra­di­tion ge­wor­dene "Hun­de­schwim­men" statt, bei dem Hun­de­hal­ter und ihre Vier­bei­ner in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ge­mein­sam schwim­men kön­nen. (EM)

vom 07.09.2019 | Ausgabe-Nr. 36B

