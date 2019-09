Das Wohnen der 1960er Jahre

Das Freilichtmuseum Detmold hat Richtfest am Haus Stöcker gefeiert

Ge­bäu­de­re­stau­ra­tor für Holz Burk­hard Gem­ke, Mu­se­ums­lei­ter Prof. Dr. Jan Cars­ten­sen und LWL Kul­tur­de­zer­nen­tin Dr. Bar­bara Rü­schoff-Par­zin­ger beim Ein­schla­gen des letz­ten Holz­na­gels. ­Fo­to: LW­L ­Foto zur Mit­tei­lung Haus Stö­cker am ur­sprüng­li­chen Stand­ort in Bur­g­hol­ding­hau­sen. ­Fo­to: LWL

1797, das ha­ben ak­tu­elle den­dro­chro­no­lo­gi­sche Un­ter­su­chun­gen an den Fach­werk­bal­ken bestätigt, wurde das Haus auf ei­nem Grund­stück in Bur­g­hol­ding­hau­sen von dem Ju­den Ben­ja­min Mo­ses er­baut und ist da­mit der erste nach­weis­bare Haus­bau ei­nes Ju­den im Kreis Sie­gen Witt­gen­stein. Mo­ses stammte aus dem be­nach­bar­ten kurköl­ni­schen Sau­er­land und war der erste Ju­de, der sich nach den Ver­trei­bun­gen des Mit­tel­al­ters im Fürs­ten­tum Nassau-Sie­gen nie­der­ließ. Ge­baut hat er ein, für da­ma­lige Ver­hält­nis­se, sehr mo­der­nes Wohn­haus, das durch einen Bruch­stein­so­ckel bes­ser vor der Bo­den­feuchte ge­schützt war. Fast 100 Jah­re, von 1860 bis 1959, wurde das zwei­stö­ckige Fach­werk­haus mit Land­wirt­schaft im Ne­ben­er­werb von der die Fa­mi­lie Stö­cker ge­pach­tet. In den 1950er Jah­ren gab es vor al­lem in der In­nen­ein­rich­tung ei­nige Ver­än­de­run­gen. So wur­den bei­spiels­weise ein Fern­seh­ap­pa­rat, Kühl­schrank und Te­le­fon an­ge­schafft, al­les Geräte, die sich nur we­nige Men­schen zu die­ser Zeit im länd­li­chen West­fa­len leis­te­ten. Ins Mu­seum kam das Haus Stö­cker im Jahr 1963. Der erste Spa­ten­stich war im Juni 2018. Ein Baublog des LWL-Frei­licht­mu­se­ums Det­mold in­for­miert bis zur of­fi­zi­el­len Eröff­nung ü­ber den Bau­fort­schritt und die Hin­ter­grün­de. Der Link zum Blog ist auf der Ho­me­page des Mu­se­ums ("ww­w.frei­licht­mu­seum-det­mol­d.­de") zu fin­den. (LMH)

vom 07.09.2019 | Ausgabe-Nr. 36B

Drucken | Versenden