Der Badespaß ist mit Ende der Schulferien leider vorbei

Das Freibad am Begakamp in Bad Salzuflen geht mit einem tollen Saisonhöhepunkt für dieses Jahr in die Winterpause

Fo­to: Ar­chiv LMH

Bad Sal­zu­flen. Mit dem Ende der Schul­fe­rien hat auch das Bega-Bad seine Pfor­ten ge­schlos­sen. Bei Son­nen­schein und um die 30 Grad hat­ten die Sal­zu­fler am Mitt­woch das letzte Mal in die­sem Jahr Ge­le­gen­heit, in ih­rem Frei­bad am Bega­kamp zu plant­schen oder sport­li­che Bah­nen zu zie­hen. Mit rund 24.000 Gäs­ten bis Mitte Au­gust ver­zeich­nete das Bega-Bad in die­sem Jahr durch­schnitt­li­che Be­suchs­zah­len.Als Grund für das frühe Sai­son-Aus nennt Peggy Ga­je­wi, Pres­se­spre­che­rin der Stadt, das in der kom­men­den Wo­che be­gin­nende Schul­schwim­men. Dafür macht das Bä­der­team seit ei­ni­gen Ta­gen das Hal­len­bad Loh­feld fit für den Be­trieb fit. Schon am heu­ti­gen Sams­tag soll es seine Türen öff­nen. Um Hal­len- und Bega-Bad gleich­zei­tig zu be­trei­ben, reicht laut Ga­jewi die Per­so­nal­de­cke der Stadt nicht aus. Eine Ver­le­gung des Schul­schwim­mens ins Bega-Bad sei aus ver­si­che­rungs­tech­ni­schen und or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nicht mög­lich. Zum Schluss gab es noch ein­mal einen Höhe­punkt: Die Stadt hatte zur tra­di­tio­nel­len Rut­schen-Meis­ter­schaft ein­ge­la­den. Meh­rere Dut­zend Teil­neh­mer ras­ten in ver­schie­de­nen Ge­wichts­klas­sen die 50 Me­ter lange Edel­stahl­rut­sche hin­ab. (LMH)

vom 31.08.2019 | Ausgabe-Nr. 35B

