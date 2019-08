Baudenkmalpflege hat Vorrang

Aus­ge­rech­net an ei­nem der Ver­kehrs­kno­ten­punkte der Stadt musste ein ver­nünf­ti­ger Tras­sen­ver­lauf für die Fern­wär­me­lei­tun­gen der Stadt­werke ge­fun­den wer­den, denn im Zuge des Um­baus der Mit­tel­straße wa­ren auch alte Fern­wär­me­lei­tun­gen aus den Sieb­zi­gern ü­ber­prüft wor­den, die vom Ende der Mit­tel­straße in Rich­tung Bis­marck­straße ver­lau­fen. "Während die Sa­nie­rungs­ar­bei­ten in der Mit­tel­straße voll im Zeit­plan lie­gen, muss­ten wir fest­stel­len, dass die al­ten Lei­tun­gen in Rich­tung Bis­marck­straße nicht mehr zu ret­ten sind und drin­gend er­setzt wer­den müs­sen", er­klärt An­dreas Frei­er, Pro­jekt­lei­ter der Lem­goer Stadt­wer­ke. Die Um­set­zung ist da­bei gar nciht so ein­fach, denn da­bei stößt der Bau­trupp un­wei­ger­lich auf Ü­ber­reste längst ver­gan­ge­ner Zei­ten: Teile des Os­ter­tors oder ge­nauer ge­sagt, auf die äußere Mauer des Tor­turms aus der ers­ten Bau­phase des Os­ter­to­res etwa Mitte des 13. Jahr­hun­derts, wie Gra­bungs­tech­ni­ker Ro­land Scha­be­rich von der Bo­den­denk­mal­behörde im Lan­des­mu­seum er­klärt. "­Der Turm kam wahr­schein­lich erst im 14. Jahr­hun­dert hin­zu. Be­reits bei Ka­nal­bau­ar­bei­ten im März hat­ten wir Reste des Tor­tur­mes ge­fun­den und so ist die­ser Fund zwar nicht ü­ber­ra­schend, aber trotz­dem in­ter­essant." Pla­nungs­si­cher­heit Die Stadt­werke hat­ten die Bo­den­denk­mal­behörde dann be­reits weit im Vor­feld ü­ber die an­ste­hen­den Ar­bei­ten in­for­miert, um Pla­nungs­si­cher­heit auf bei­den Sei­ten zu ge­währ­leis­ten. "Auch, weil Ar­chäo­lo­gen ho­heit­li­che Rechte ha­ben und vor dem Bau­her­ren ent­schei­den kön­nen", so An­dreas Frei­er. "Oft ge­nug reicht es, drei bis vier Tage für die Ar­chäo­lo­gen ein­zu­pla­nen, stoßen diese aber auf be­son­dere Fun­de, kön­nen sich die Aus­gra­bungs­ar­bei­ten schon mal bis zu drei Wo­chen hin­zie­hen. Einen Bau­still­stand hat­ten wir al­ler­dings noch nicht, da wir uns gut un­ter­ein­an­der ab­stim­men konn­ten." Wei­ter auf Seite 2+3 Es geht wei­tere fünf Wo­chen ü­ber den Krei­sel Da­bei war es vor al­lem die Ver­kehrs­führung, die die Pla­ner erst ein­mal vor eine schwie­rige Auf­gabe ge­stellt ha­be, wie An­dreas Freier zu­gibt. Erst sei eine Kom­plettsper­rung des Os­ter­tors im Ge­spräch ge­we­sen. Dann gab es von Sei­ten der Ab­tei­lung Straßen und Ent­wäs­se­rung der städ­ti­schen Be­triebe die Idee, einen Teil des Krei­sels zu as­phal­tie­ren und den Ver­kehrs­fluss durch eine pro­vi­so­ri­sche Ü­ber­fahrt wei­test­ge­hend zu er­lau­ben. Das pass­te. Diese Ver­kehrs­führung muss wohl noch wei­tere fünf Wo­chen auf­recht er­hal­ten blei­ben. "Al­ler­dings trei­ben wir die Ar­bei­ten am Ende der Mit­tel­straße vor­an, da­mit der Ver­kehr mög­lichst bald zwi­schen Pa­pen- und Ech­t­ern­straße aus­wei­chen kann. Die Ein­bahn­straßen­re­ge­lung konnte nicht auf­ge­ho­ben wer­den, so­dass die Pa­pen­straße ab Freier Hof ge­sperrt wer­den muss­te. "Re­gulär ist die Bau­stelle für sechs Wo­chen ein­ge­plant, zehn kön­nen es wer­den, aber auch das ist ein­kal­ku­lier­t." Pla­nungs­si­cher­heit ist al­ler­dings re­la­tiv. Ein Blick auf die Bau­grube am Krei­sel ver­rät, dass ne­ben den frei­ge­leg­ten Ü­ber­res­ten des Os­ter­tors weitaus mehr im Bo­den schlum­mert, was die Ver­le­gung der Fern­wär­me­lei­tun­gen ver­zö­gern könn­te: dort lie­gen un­zäh­lige alte Ver­sor­gungs­lei­tun­gen, wie eine Gas­hoch­druck­lei­tung, Was­ser- und Gas­lei­tun­gen, Leer­roh­re... von vie­len wis­sen die Pla­ner. An­dere kann man mit Spe­zi­al­gerät auf­spüren, man­che sind al­ler­dings nir­gendwo ver­zeich­net und sor­gen ab und an für un­lieb­same Ü­ber­ra­schun­gen. Ein Saug­bag­ger ü­ber­nimmt dann die Ar­bei­ten, um größere Schä­den zu ver­mei­den. Pro­bleme gibt es auch im­mer wie­der für das Ar­chäo­lo­gen-Team. Ihre Ar­beit stößt im­mer wie­der auch auf Un­ver­ständ­nis. "Dass die Leute un­sere Ar­beit hin­ter­fra­gen ist ei­gent­lich nicht nicht ver­wun­der­lich, im­mer­hin wer­den die Mau­ern und Kanäle, die wir hier frei­le­gen und do­ku­men­tie­ren letzt­end­lich dann doch durch die Bau­ar­bei­ten zer­stör­t", gibt Gra­bungs­tech­ni­ker Ro­land Scha­be­rich zu be­den­ken. Lei­der bleibe es manch­mal aber nicht beim Hin­ter­fra­gen. "Wir wer­den tatsäch­lich auch mal be­schimpft. Man­che Bür­ger mei­nen, un­sere Ar­beit sei eine Ver­schwen­dung von Steu­er­gel­dern und man sollte das Geld bei­spiels­weise in die Al­ters­ver­sor­gung fließen las­sen. Das ist noch eine der höf­li­che­ren ver­ba­len At­ta­cken. Mit­un­ter fal­len aber auch schon recht un­flätige Be­mer­kun­gen." Trotz ei­ni­ger der­ber Kri­tik möch­ten die Ar­chäo­lo­gen den­noch eine Lanze für die Stadt und die Stadt­werke bre­chen, wie der Aus­gra­bungs­tech­ni­ker be­tont. "In Lemgo in­for­miert man uns, wenn Ar­bei­ten in­ner­halb des Walls an­fal­len, denn hier fällt fast al­les un­ter die Bo­den­denk­mal­pfle­ge." Das sei in Lippe eher eine Sel­ten­heit. An­dere Kom­mu­nen oder Bau­trä­ger wür­den erst gar nicht in­for­mie­ren. "Das heißt, dass es hier in Lippe noch viele weiße Fle­cken auf der Karte gibt. Aber nicht so in Lem­go." Die Ar­bei­ten am Kno­ten­punkt lau­fen im Plan Der Schwe­den­plan, eine Zeich­nung, die im Zuge des 30-Jäh­ri­gen Krie­ges von den schwe­di­schen Be­sat­zern ge­zeich­net wor­den ist, zeigt sich als gute Grund­la­ge, um zu­min­dest Spe­ku­la­tio­nen an­zu­stel­len, was im wei­te­ren Bau­ver­lauf in Rich­tung Bis­marck­straße un­ter dem Krei­sel noch zu er­war­ten ist. "Hier wurde da­mals die Stadt­be­fes­ti­gung ge­nauer un­ter die Lupe ge­nom­men", er­klärt Ro­land Scha­ber­lich vom Lan­des­mu­se­um. "Ih­ren Höhe­punkt er­reich­ten die Wehr­an­la­gen rund um die Han­se­stadt im 17. Jahr­hun­dert. Die ko­lo­rierte Fe­der­zeich­nung aus dem Jahr 1646 do­ku­men­tiert den Stand der Stadt­be­fes­ti­gungs­an­lage Mitte des 17. Jahr­hun­derts." Den Be­sat­zern sei es darum ge­gan­gen, die Stadt­be­fes­ti­gung wei­ter aus­zu­bau­en. Dazu nah­men sie alle ge­mau­er­ten An­la­gen - Mau­ern, Türme und To­re, Brü­cken, Wehre und Fut­ter­mau­ern – auf. "K­ein Ver­gleich zu späte­ren Kar­ten, aber die Maße stim­men in et­wa", so Ro­land Scha­be­rich. Tatsäch­lich hat es einst zwei Tore am Os­ter­tor ge­ge­ben. Das äußere Tor wurde im 13. Jahr­hun­dert er­baut, der Turm wurde im Mit­tel­al­ter an­ge­baut. Dass, was bis­her frei­ge­legt wur­de, sind Reste von Fun­da­men­ten des Tor­tur­mes, ei­nes Ka­nals und ei­nes Ge­wöl­be­gangs. Auch Ke­ra­mik­scher­ben konn­ten die Ar­chäo­lo­gen frei­le­gen; far­big Gla­sierte aus dem 16. und schlichte Graue wohl aus dem 13. Jahr­hun­dert. Die Bau­gru­ben wer­den al­ler­dings nach Ver­le­gung der Fern­wär­me­lei­tun­gen wie­der zu ge­schüt­tet. "Natür­lich könnte man hier und da mit Glasab­de­ckun­gen ar­bei­ten, um die Funde auf Dauer sicht­bar zu ma­chen, was schön wäre", ü­ber­legt Ro­land Scha­be­rich kurz, "a­ber fi­nan­zi­ell ist das in den meis­ten Fäl­len nicht zu stem­men und auch der Ver­kehr muss hier ja wei­ter fließen kön­nen." So bleibt die Ziel­ge­rade der Ar­chäo­lo­gen das Do­ku­men­tie­ren und Kar­tie­ren sämt­li­cher frei­ge­leg­ter his­to­ri­scher Do­ku­mente und die täg­li­che Frage des Stadt­werke-Trupps: "Wann und wo pin­selt ihr wei­ter?"

