Ehrenamtstour macht Halt

Lem­go. Die Eh­ren­amt­stour.NRW macht am Sams­tag, 31. Au­gust, von 10 bis 13 Uhr Halt in der Mit­tel­straße in Lem­go. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger er­hal­ten am Ak­ti­ons­stand die Ge­le­gen­heit, An­re­gun­gen und Hin­weise zu den Rah­men­be­din­gun­gen für Eh­ren­amt und bür­ger­schaft­li­ches En­ga­ge­ment ins­ge­samt zu ge­ben. Das Ak­ti­ons­team freut sich auf die Ge­spräche und Dis­kus­sio­nen an dem dort auf­ge­bau­ten Pa­vil­lon. ­Die Eh­ren­amt­stour.NRW wird durch alle 54 Kreise und kreis­freien Städte in Nord­rhein-West­fa­len führen und ist ein Bau­stein zur Er­ar­bei­tung der En­ga­ge­ment­stra­te­gie für das Land Nord­rhein-West­fa­len. An­drea Milz, Staats­se­kretärin für Sport und Eh­ren­amt des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len: "Wir freuen uns darü­ber, wenn mög­lichst viele Bür­ge­rin­nen und Bür­ger uns mit­tei­len, wie es ih­rer Mei­nung nach um das Eh­ren­amt steht und was ver­än­dert wer­den könn­te. Diese ein­ma­lige Eh­ren­amt­stour.NRW soll uns da­bei un­ter­stüt­zen, das be­reits in vie­len Tei­len des Lan­des un­glaub­lich tolle und bunte Eh­ren­amt noch wei­ter zu stär­ken und die En­ga­ge­ment­för­de­rung fit zu ma­chen für die Zu­kunft." ­Die Lan­des­re­gie­rung will ge­mein­sam mit al­len re­le­van­ten Ak­teu­ren bür­ger­schaft­li­ches En­ga­ge­ment in Nord­rhein-West­fa­len stär­ken. Dazu wird in ei­nem breit und dia­lo­gisch an­ge­leg­ten Be­tei­li­gungs­pro­zess eine En­ga­ge­ment­stra­te­gie für das Land Nord­rhein-West­fa­len ent­wi­ckelt. Ziel ist es, den En­ga­gier­ten vor Ort, den Kom­mu­nen und freien Trä­gern in Nord­rhein-West­fa­len ver­bes­serte Rah­men­be­din­gun­gen an­zu­bie­ten, um bür­ger­schaft­li­ches En­ga­ge­ment zu­kunfts­fähig aus­zu­ge­stal­ten und auf­zu­stel­len. In den ge­sam­ten Pro­zess­zeit­raum wer­den bis ins Früh­jahr 2020 viel­fäl­tige Be­tei­li­gungs­mög­lich­kei­ten in­te­griert. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und eine Ü­ber­sicht der Sta­tio­nen und Hal­te­punkte gibt es un­ter: "ww­w.en­ga­giert-in-nr­w.­de/eh­ren­amt­stourn­r­w". (LMH)

vom 24.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34B

