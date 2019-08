Geschmackssinn

Kreis Lip­pe/Dören­trup. Die Kreis­land­frauen la­den Mit­glie­der und Gäste zum vier­ten und letz­ten Ter­min ih­rer Som­mer­aka­de­mie ein: Am Mon­tag, 2. Sep­tem­ber, geht es in die Guts­hof Bren­ne­rei Be­ga­tal, Un­tere Dorf­straße 3-7 in Dören­trup. In gemüt­li­cher At­mo­s­phäre gibt Fried­helm Be­ge­mann einen Ein­blick in die Ge­heim­nisse des Gin-Bren­nens. Bei der Ver­kos­tung von Gin wird ganz nach dem dies­jäh­ri­gen Motto der Som­mer­aka­de­mie –"­Sinne er­le­ben"– der Ge­schmacks­sinn ge­tes­tet. ­Die ho­fei­gene Streu­obst­wiese mit ü­ber 500 al­ten Ap­fel­sor­ten, die im Jahr 2000 an­ge­pflanzt wurde und nur 100 Me­ter vom Hof ent­fernt liegt, kann eben­falls be­sich­tigt wer­den. Die Obst­bäume die­nen als Grund­lage für die Obst­brän­de. Be­ginn ist um 18 Uhr. Der Kos­ten be­tra­gen 15 Euro pro Per­son für Brot­zeit und Gin-Ver­kos­tung. An­mel­dun­gen nimmt Sa­bine Stock, un­ter (05264) 1077 bis zum 28. Au­gust ent­ge­gen. (LMH)

vom 24.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34B

Drucken | Versenden