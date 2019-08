Neue Begleiterinnen starten nach den Ferien

Integrationszentrum bietet Programme für Elternbildung an

Neue Be­glei­te­rin­nen für die Pro­gramme „­Griff­be­reit“, „Ruck­sack Ki­ta“ und „Ruck­sack Schu­le“ zer­ti­fi­ziert. Fo­to: Kreis Lippe

Die Schu­lungs­reihe soll die künf­ti­gen Ho­no­rar­kräfte auf einen Ein­satz als Grup­pen­lei­tung vor­be­rei­ten. Start ist be­reits nach den Som­mer­fe­rien in ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen. ­Die drei Pro­gramme "­Griff­be­reit", "Ruck­sack Ki­ta" und "Ruck­sack Schu­le" sind nie­der­schwel­lige El­tern­bil­dungs­pro­gram­me, le­gen den Fo­kus auf Mehr­spra­chig­keit und zie­len auch dar­auf ab, El­tern und Fach­kräfte der Bil­dungs­ein­rich­tun­gen zu ver­net­zen. Das KI sucht fort­lau­fend nach ge­eig­ne­ten Ein­rich­tun­gen, die die Pro­gramme an­bie­ten möch­ten, bei­spiels­weise in Ki­tas, Fa­mi­li­en­zen­tren, Grund­schu­len oder MSOs (Mi­gran­ten­selbst­or­ga­ni­sa­tio­nen). Die Trä­ger müs­sen le­dig­lich Raum und Be­wir­tung und eine Kon­takt­per­son stel­len, da­mit die Pro­gramme wöchent­lich an­ge­bo­ten wer­den kön­nen. Ein­rich­tun­gen so­wie In­ter­es­sier­te, die an der nächs­ten Schu­lungs­reihe im Ja­nuar 2020 teil­neh­men möch­ten, kön­nen sich an Anne Grit Ban­gura un­ter "a.­ban­gu­ra@­kreis-lip­pe.­de" oder (05231) 62-2801 wen­den. (LMH)

vom 24.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34B

