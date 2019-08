In die Umwelt investieren

Kreis Lippe führt Projekt "Ökoprofit" für lippische Unternehmen durch

Wer­ben für eine Teil­nahme am Pro­jekt „Ö­ko­pro­fit“: Jo­han­nes Auge (B.A.U.M. Con­sul­t), Ste­fan Tö­ne­bön (Flei­sche­rei Tö­ne­bön), Alex­an­der Sper­nau (LNK Dr. Sper­nau), Laura Schus­ter (Kli­ma­pakt Kreis Lip­pe), Ol­rik Meyer (Fach­ge­biets­lei­tung Im­mis­si­ons­schutz, Kli­ma­schutz, Ener­gie, Bo­den­schutz Kreis Lip­pe), Ste­fan Raabe (Dach­de­cker Raa­be), To­bias Priß (Kli­ma­pakt Kreis Lip­pe). Fo­to: Kreis Lippe

"Wir wer­ben für eine Teil­nah­me, denn ‚Ö­ko­pro­fit‘ ist ein gu­tes Bei­spiel dafür, dass sich Kli­ma­schutz auch gut mit wirt­schaft­li­chen In­ter­es­sen ver­bin­den lässt", er­klärt Ol­rik Meyer, Fach­ge­biets­lei­ter Im­mis­si­ons­schutz, Kli­ma­schutz, Ener­gie, Bo­den­schutz Kreis Lip­pe. Die "Ö­ko­pro­fit"-The­men böten ein brei­tes Spek­trum. Im Fo­kus: Eine mög­lichst kurz­fris­tig um­setz­bare be­trieb­li­che Stei­ge­rung der Res­sour­cen-Ef­fi­zi­enz, um die Aus­ga­ben zu sen­ken. Um­welt­recht­li­che Fra­ge­stel­lun­gen wer­den ebenso erör­tert wie die Mög­lich­kei­ten ei­nes nach­hal­ti­gen Be­schaf­fungs­we­sens, die Um­set­zungs­un­ter­stüt­zung durch För­der­pro­gramme oder Ver­bin­dun­gen zum Ar­beits­schutz. Un­ter­stützt wer­den die teil­neh­men­den Un­ter­neh­men während des Pro­jekt­jah­res durch in­di­vi­du­elle Vor-Ort-Be­ra­tun­gen. Par­al­lel dazu tau­schen sich die Teil­neh­mer bei acht Work­shops un­ter­ein­an­der aus und er­hal­ten fach­li­chen In­put durch den Len­kungs­kreis "Ö­ko­pro­fit". ­Die Er­geb­nisse der ers­ten Auf­lage im Jahr 2015 kön­nen sich je­den­falls se­hen las­sen: Ei­nem Ge­samt-In­vest al­ler elf Be­triebe von rund 970.000 Euro stand am Ende eine jähr­li­che Er­spar­nis von 350.000 Euro ge­genü­ber. Die Teil­neh­mer konn­ten ihre Aus­ga­ben in den Be­rei­chen Ener­gie, Was­ser und Ab­fall sen­ken. Für Flei­scher­meis­ter Ste­fan Tö­ne­bön aus Barn­trup war die Teil­nahme an der ers­ten Durch­führungs­runde ein Er­folg: "‚Ö­ko­pro­fit‘ ist eine ab­so­lut sinn­volle Sa­che für die Be­trie­be, denn wir kön­nen uns bran­chenü­ber­grei­fend mit an­de­ren Un­ter­neh­men ver­net­zen, um ener­ge­tisch sinn­volle Lö­sun­gen zu fin­den", so Tö­ne­bön. Als Pro­jekt­part­ner für die neue Runde ste­hen das Fach­kran­ken­haus LNK Dr. Sper­nau und das Dach­de­cker­un­ter­neh­men Raabe aus Lemgo be­reits in den Start­löchern. Mit zahl­rei­chen wei­te­ren Fir­men hat der Kreis Lippe be­reits Ge­spräche ge­führt. Alex­an­der Sper­nau, Ge­schäfts­füh­rer LNK Dr. Sper­nau, be­tont, dass es ihm nicht nur um wirt­schaft­li­che Vor­teile geht: "­Ge­rade der Ge­dan­ken- und Ide­en­aus­tausch mit an­de­ren Un­ter­neh­men zum Kli­ma­schutz so­wie ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler Um­gang mit der Um­welt sind mir wich­tig. Hierzu gehört auch, die Mit­ar­bei­ter mit ein­zu­be­zie­hen." Ste­fan Raabe schätzt ins­be­son­dere die hohe Ein­fluss­mög­lich­keit der Un­ter­neh­men auf die In­hal­te: "Auch als Hand­werks­be­trieb ist es wich­tig, Ö­ko­no­mie und Ö­ko­lo­gie sinn­voll im Be­trieb­sab­lauf zu ver­bin­den. Das Pro­gramm ‚Ö­ko­pro­fit‘ hat mich des­halb an­ge­spro­chen, weil es sehr er­geb­ni­sof­fen und auch für kleine Un­ter­neh­men ge­eig­net ist." ­Den Len­kungs­kreis "Ö­ko­pro­fit" ko­or­di­niert das Um­welt­amt des Krei­ses Lip­pe. Im Len­kungs­kreis en­ga­gie­ren sich das CSR Kom­pe­tenz­zen­trum OWL, die Ener­gie­Agen­tur.N­RW, die Ef­fi­zi­enz-Agen­tur NRW, die Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld, die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold, die Kreis­hand­wer­ker­schaft Pa­der­born-Lip­pe, die Wirt­schafts­för­de­rung des Krei­ses Lippe so­wie Rai­ner Jos­wig. Wei­tere In­for­ma­tio­nen sind un­ter "ww­w.kli­ma­pakt-lip­pe.­de/oe­ko­pro­fit" ver­öf­fent­licht. (LMH)

vom 24.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34B

