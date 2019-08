Gucken, hören, staunen, rätseln

Familien können den Naturpark jetzt auch online erleben und sich dabei auf einen Besuch vorbereiten

Stolz auf die di­gi­tale Kin­der­tour: (von links) Tina Lück, Ro­bin Jäh­ne, Sa­scha Stroh­mei­er, Bir­git Hüb­ner, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Pe­ter Keißelt und Fran­ziska Leyer. Fo­to: Kreis Lippe

An­ge­rei­chert sind die 15 The­men­sei­ten mit Fo­tos, Tex­ten, kur­zen Na­tur­filme von Ro­bin Jäh­ne, Hör­ge­schichte etwa zum Ar­chäo­lo­gi­schen Frei­licht­mu­seum oder zum De­sen­berg und in­di­vi­du­ell ge­stal­te­ten, di­gi­ta­len Rät­seln wie Me­mo­ry, Feh­ler­su­che, Zu­ord­nungs­spiele oder Buch­sta­ben­sa­lat. "Al­les zu­sam­men er­gibt für die Ziel­gruppe eine mun­tere di­gi­tale Spiel­wie­se, um den Na­tur­park in­ter­essant zu ent­de­cken", heißt es in ei­ner Mit­tei­lung des Krei­ses. Für Land­rat und Ver­bands­vor­ste­her des Na­tur­parks Dr. Axel Leh­mann steht fest, dass "wir mit der Zeit ge­hen müs­sen, wenn wir Kin­der und Ju­gend­li­che er­rei­chen wol­len". Die di­gi­tale Kin­der­tour sei gut ge­eig­net, Kin­der dort ab­zu­ho­len, wo sie un­ter­wegs sind – in der me­dia­len Welt. "Un­ser Be­stre­ben ist es, den Kin­dern wie­der Lust zu ma­chen auf Aus­flüge in die Na­tur und auf die ab­wechs­lungs­rei­chen Er­leb­nis­mög­lich­kei­ten im Na­tur­park." Bir­git Hüb­ner, Ge­schäfts­füh­re­rin des Na­tur­parks, hatte die Idee: "­Bei schlech­tem Wet­ter wird der Na­tur­park ge­mein­sam von der Couch aus ent­deckt, bei gu­tem Wet­ter dann vor Ort er­leb­t", er­klärt sie. Vie­les warte in den Wäl­dern, Fluss­land­schaf­ten, auf Tro­cken­ra­sen oder auch an der Ei­sen­bahn, in der Land­wirt­schaft und den Klos­ter­an­la­gen nur dar­auf, ent­deckt zu wer­den. Ne­ben der deut­schen Ver­sion gibt es die di­gi­tale Kin­der­tour auch auf Nie­der­län­disch und in Leich­ter Spra­che. Das Vor­ha­ben wird aus Mit­teln des Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung (E­FRE) ge­för­dert. Mehr In­fos: ww­w.na­tur­park-teu­to­bur­ger­wald.­de/kin­de­rer­leb­nis­welt-na­tur

vom 21.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34A

