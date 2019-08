Honig, Milch und Tomaten

Kreis Lippe (LM­H). Für die für Sams­tag, 24. Au­gust, ge­plamte Lip­pe­qua­lität-Bu­stour musste aus ak­tu­el­lem An­lass die Route geän­dert wer­den. Der Bus fährt von Det­mold und Lemgo aus nach Dören­trup. Dort steht die Im­ke­rei im Mit­tel­punkt mit dem Be­such des Bie­nen­hau­ses in Schwe­len­trup. Die etwa 400 Im­ker im lip­pi­schen Im­ker­bund sind mit ih­rer Ho­nig­pro­duk­tion zu­gleich auch Mit­glie­der im Ver­ein Lip­pe­qua­lität. Im­ker Heino Rinne aus dem Ex­ter­tal wird die Gruppe die Im­ke­rei na­he­brin­gen. Die Fahrt nach Nor­den zur Re­decker­mühle in Kall­dorf fällt da­her aus. Nächste Sta­tio­nen bei den Be­triebs­be­su­chen sind auf die­ser Ganz­trag­stour der Bio­hof Hell­mig (Milch) in Ho­hen­sonne und die Gärt­ne­rei Bi­cker in El­brin­xen an­läss­lich der To­ma­ten­ta­ge. Den Ab­schluss bil­det das Kaf­fee­trin­ken im Bad Mein­ber­ger Ba­de­haus mit Führung durch den Be­trieb. In­ter­es­sen­ten kön­nen sich noch an­mel­den bei Hän­schens Rei­se­dienst un­ter (05231) 964455. Mehr zu der Bus­fahrt un­ter "ww­w.lip­pe­qua­li­taet.­de".

vom 21.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34A

