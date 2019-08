Sternenhimmel über Lippe

Det­mold-Ber­le­beck. Nach­dem das Wet­ter den Ster­nen­gu­ckern bis­her einen Strich durch die Pla­nung ge­macht hat­te, wird am Frei­tag, 23. Au­gust, ein wei­te­rer Ver­such un­ter­nom­men. Be­ginn der Ster­kund­li­chen Führung auf die Fal­ken­burg ist um 21 Uhr. Das Mit­brin­gen ei­nes Fern­gla­ses lohnt sich. Treff­punkt ist der Park­platz rechts ne­ben dem Land­g­ast­haus Hirsch­sprung in Ber­le­beck. Preis sechs Euro für Er­wach­se­nen und drei Euro für Kin­der bis 14 Jah­ren. Fes­tes Schuh­werk und für den Rück­weg an eine Ta­schen­lampe wer­den emp­foh­len. An­mel­dun­gen bitte bei Uli Klöp­per un­ter (0160) 8879735. Die Führung kann nur bei kla­rem Wet­ter statt­fin­den. (EM)

vom 21.08.2019 | Ausgabe-Nr. 34A

