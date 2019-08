Wieder Zeit für das Picknick im Park"

Die Wohltätigkeitsveranstaltung der Lions findet an der Segelflugschule statt

Der Gar­ten der Se­gel­flug­schule Oer­ling­hau­sen an der Ost­seite des Flug­plat­zes bie­tet hier­für mit sei­ner um­rah­men­den Per­gola das per­fekte Am­bien­te. Die Idee: Mit der Fa­mi­lie, im Freun­des- oder Kol­le­gen­kreis einen schö­nen Tag in großer Runde ge­nießen. Dafür brin­gen die Gäste selbst ih­ren gut ge­füll­ten Pick­nick­korb mit, der Li­ons Club stellt Ti­sche und Bänke zur Ver­fü­gung und sorgt für einen un­ter­halt­sa­men Rah­men. Ein Pick­nick-Tisch für acht Per­so­nen ist für 80 Euro zu ha­ben, nur de­cken und ge­stal­ten muss man nach ei­ge­nem Gusto noch selbst. Auch ein­zelne Teil­neh­mer oder Paare sind herz­lich will­kom­men – sie sit­zen dann mit an­de­ren Gäs­ten ei­nem Tisch und zah­len einen er­mäßig­ten Preis von 10 Euro pro Per­son. ­Der Rei­ner­lös die­ser Wohl­tätig­keits­ver­an­stal­tung kommt wie­der ka­ri­ta­ti­ven und so­zia­len Zwe­cken in der Re­gion zu­gu­te. Mu­si­ka­li­sche Un­ter­hal­tung mit der Band "Re­Play" und ei­nige Ü­ber­ra­schun­gen run­den das Pick­nick im Park ab. Jetzt hof­fen die Li­ons und alle Teil­neh­mer natür­lich auf son­nige und tro­cken Aus­sich­ten. "Das Wet­ter hat bis­her im­mer mit­ge­spielt. Bis­her ist noch kein Pick­nick aus­ge­fal­len", be­tont Al­fons Ha­sel­hor­st, Ac­ti­vity-Be­auf­trag­ter der Oer­ling­hau­ser Li­ons­. ­Die An­mel­de­f­lyer lie­gen in vie­len Oer­ling­hau­ser Ge­schäf­ten aus und kön­nen zu­sätz­lich auf der In­ter­ne­trpä­senz des Li­ons Clubs Oer­ling­hau­sen her­un­ter­ge­la­den wer­den. An­mel­dun­gen sind mög­lich per E-Mail an in­fo@oer­ling­hau­sen-li­ons­.­de, per Fax an (03222) 3215899 oder po­sta­lisch an Li­ons Club Oer­ling­hau­sen c/o Al­fons Ha­sel­hor­st, Wald­straße 14 in 33813 Oer­ling­hau­sen. Wei­tere In­fos sind un­ter "ww­w.oer­ling­hau­sen-li­ons­.­de" im In­ter­net er­hält­lich.

vom 17.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33B

