Ein faires Jubiläum

Bei 800 Jahre Elbrinxen sind ein Fairtrade Stand und die KVG vertreten

Lüg­de/El­brin­xen (EM). In gut ei­ner Wo­che ist es so­weit und ein gan­zes Dorf fei­ert ein Wo­chen­ende lang sein 800-jäh­ri­ges Ju­biläum. Am 17. und 18. Au­gust lädt das Stor­chen­dorf El­brin­xen Be­su­cher aus Nah und Fern ein, mit ih­nen zu fei­ern. Ne­ben ei­nem um­fang­rei­chen Rah­men­pro­gramm wie zum Bei­spiel ei­nem Kon­zert des Kin­der­lie­der­sän­gers herrH oder der be­lieb­ten Par­ty­band "88 mi­les" wird es an dem Wo­chen­ende auch zahl­rei­che Info- so­wie Ca­te­ringstände ge­ben. Die­sen An­lass will sich auch die Stadt Lügde nicht ent­ge­hen las­sen, um auf das wich­tige Thema Nach­hal­tig­keit auf­merk­sam zu ma­chen. Denn be­reits seit dem 14. Mai 2017 trägt die Stadt den of­fi­zi­el­len Ti­tel "Fair­trade Stadt­" und hat die­ses Thema seit dem im­mer wie­der in den Vor­der­grund ge­stellt und zum Bei­spiel im Rah­men von Ver­an­stal­tun­gen be­kannt ge­macht und den Be­su­chern näher ge­bracht. Ne­ben dem Ver­kauf von Fair­trade Waf­feln und Kek­sen gehörte zum Bei­spiel auch die Ein­führung des "Fair Cups" da­zu. Da­bei han­delt es sich um ein Mehr­weg-Pfand­sys­tem für Kaf­fee­be­cher und so­mit um eine um­welt­freund­li­chere Al­ter­na­tive zum Weg­werf-Papp­be­cher Cof­fee-to-go Be­cher.

Um auch im Rah­men des 800-jäh­ri­gen Ju­biläums von El­brin­xen auf das Thema Nach­hal­tig­keit und Fair­trade auf­merk­sam zu ma­chen, hat sich die Ar­beits­gruppe der Stadt Lügde ent­schlos­sen, vor Ort einen Kaf­fee­stand zu be­set­zen und dort Fair­trade-Kaf­fee an­zu­bie­ten. Zu­sätz­lich in­for­miert das Team ü­ber das Thema Nach­hal­tig­keit und be­ant­wor­tet gerne Fra­gen da­zu. Zu­sätz­lich wird das Lip­pe­mo­bil der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schafts (KVG) vor­bei kom­men und ü­ber al­les rund um den ÖPNV Lippe in­for­mie­ren. Dort er­hal­ten Sie nicht nur Fahr­pläne der KVG, son­dern eben­falls die wich­tigs­ten In­for­ma­tio­nen zu den Ta­ri­fen, Tickets und Prei­sen. Darü­ber hin­aus er­fah­ren Sie al­les rund um die neuen Lip­pe­Tickets, die es seit dem 1. Au­gust die­ses Jah­res gibt. Hierzu gehören zum Bei­spiel das Lip­pe­Ticket one, das Lip­peAbo oder das Lip­pe­Ticket. Wel­ches Ticket ideal für Fa­mi­lien ist oder mit wel­chem man bis zu 50 Pro­zent Ra­batt be­kommt, er­fahrt man eben­falls am Stand der KVG am 17. und 18. Au­gust bei der 800-Jahr Feier in El­brin­xen.

vom 17.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33B

