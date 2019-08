Seminarplätze für Senioren frei

Kreis Lippe (em). Auf ein Neu­es. Für das Se­mi­nar "­Un­fall­frei - ich bin da­bei" am Mitt­wo­ch, 11. Sep­tem­ber, sind wie­der Plätze imAu­gus­ti­num in Det­mold-Hid­de­sen zu ver­ge­ben. Das Se­mi­nar star­tet um 9.30 Uhr und en­det ge­gen 12.30 Uhr. An­ge­spro­chen sind äl­te­re, "ak­ti­ve" Au­to­fah­re­rin­nen und -fah­rer, die ihr Wis­sen zum Thema Straßen­ver­kehr auf­fri­schen und er­wei­tern möch­ten. Nach ei­nem Ein­führungs­vor­trag, dem sich eine Dis­kus­si­ons­runde an­sch­ließt, wird die Fahr­zeug­tech­nik am ei­ge­nen PKW un­ter die Lupe ge­nom­men. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 16 Per­so­nen be­grenzt. Die Plätze wer­den in der Rei­hen­folge der ein­ge­hen­den An­rufe be­setzt. In­ter­es­sierte kön­nen sich bei der Di­rek­tion Ver­kehr mon­tags bis frei­tags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr te­le­fo­nisch un­ter 05231 / 609 4012 in­for­mie­ren und an­mel­den. Die Teil­nahme ist kos­ten­los.

vom 17.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33B

