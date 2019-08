Locker mit der Flexi-Bar

La­ge. Die Ü­bun­gen mit der Flexi-Bar (Schwing­stan­ge) sind leicht er­lern­bar und sol­len Schul­ter-, Nacken- und Rü­cken­mus­keln lo­ckern und kräf­ti­gen, Ver­span­nun­gen und Blo­cka­den lö­sen, Ge­lenk- und Rü­cken­schmer­zen lin­dern und das Bin­de­ge­webe fes­ti­gen, er­klärt Anne Koch. Sie lei­tet zwei neue Kurse der SpVg Ha­gen-Har­dis­sen.

Der Mon­tags­kurs be­ginnt am 2. Sep­tem­ber um 18 Uhr und um­fasst zwölf Ü­bungs­ein­hei­ten à 60 Mi­nu­ten. Der Mitt­wochs­kurs be­ginnt am 28. Au­gust um 18.15 Uhr, um­fasst 13 Ü­bungs­ein­hei­ten à 60 Mi­nu­ten und ist auch für sport­lich un­trai­nierte Per­so­nen ge­eig­net. Trai­niert wird in der Turn­halle der Gu­stav-Hei­ne­mann-Schule in Lage-Ha­gen, Kamp­weg 13. Gerne be­ant­worte ich Ihre Fra­gen und An­mel­dun­gen bis zum 24. Au­gust bei Anne Koch un­ter (05232) 8021110.

vom 14.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33A

