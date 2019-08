Digitale Fotos für Einsteiger

La­ge. Die Volks­hoch­schule Lippe-West bie­tet am Sonn­tag, 1. Sep­tem­ber, von 10 bis 16 Uhr den Kur­sus "­Di­gi­tale Fo­tos für Ein­stei­ger" an. The­men des Work­shops im im Tech­ni­kum in La­ge, Lange Straße 124, sind: Di­gi­tale Fo­tos vom Fo­to­ap­pa­rat, Handy oder gescannte Pa­pier­bil­der ar­chi­vie­ren und wie­der­fin­den, Feh­ler auf dem Foto mit der kos­ten­freien Soft­ware GIMP kor­ri­gie­ren, prak­ti­sche An­wen­dun­gen vor Ort. Teil­neh­mer benöti­gen keine Kennt­nisse in Gra­fik- und Bild­be­ar­bei­tung, soll­ten aber schon mit Win­dows ge­ar­bei­tet ha­ben und ü­ber ei­ge­nes Ka­me­ra­e­quip­ment mit USB-Ü­ber­tra­gungs­ka­bel und Be­die­nungs­an­lei­tung ver­fü­gen.

Eine An­mel­dung für den Kurs S2607LA bei der VHS Lippe-West un­ter ww­w.vhs-lw.­de, un­ter (05232) 95500 oder per E-Mail ab in­fo@vhs-lw.de ist er­for­der­lich.

vom 14.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33A

