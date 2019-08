Ab September gibt es freie Plätze im Mini-Club

Der Spielkreis der evangelisch-methodistischen Kirche findet jeden Montag und Mittwoch statt

An­sch­ließend spie­len die Teil­neh­mer im Frei­spiel mit Pup­pen in der Pup­pen­küche, dem Kauf­manns­la­den, mit Au­tos und Ei­sen­bahn oder schauen Bil­der­bücher an. Ein ge­mein­sa­mes ge­sun­des Frühstück gehört ebenso zum Vor­mit­tag wie Bas­te­l­an­ge­bo­te, Kne­ten, Ba­cken und das Fei­ern von Ge­burts­ta­gen. Bei gu­tem Wet­ter geht es noch in den Gar­ten zum Schau­keln, im Sand bud­deln und mit dem Ball spie­len. Laut Mit­tei­lung eig­nen sich die Be­su­che des Spiel­krei­ses als Vor­be­rei­tung für den Kin­der­gar­ten. Ge­lei­tet wird er von zwei Er­zie­he­rin­nen und ei­ner ehe­ma­li­gen Grund­schul­leh­re­rin. Es ent­ste­hen mo­nat­li­che Kos­ten von 30 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen bei Ste­fa­nie Grin­der un­ter der Te­le­fon­num­mer (05232) 929675.

vom 14.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33A

