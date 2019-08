Geister in der Klosterkirche

Vorverkauf für Iuvento-Musica-Konzert "Rauhnächte" gestartet

Blom­berg. Alle zwei Jahre darf der Chor Iu­ve­nto Mu­sica in der Blom­ber­ger Klos­ter­kir­che sein Weih­nachts­kon­zert ge­stal­ten. In die­sem Jahr fin­det es am Sams­tag, 28. De­zem­ber statt – und da­mit erst nach dem Fest der Lie­be. In eben­die­ses ver­wan­delt sich der vor­weih­nacht­li­che Stress am Hei­li­gen Abend. Am 25. De­zem­ber be­gin­nen da­ge­gen die zwölf mys­ti­schen Rauhnäch­te.

Die Na­tur­ge­setze gel­ten nicht und die mit al­ter Mu­sik ge­ru­fe­nen Geis­ter pro­phe­zeien kom­mende Zei­ten, denn jede der ge­heim­nis­vol­len Nächte steht für einen leuch­ten­den Mo­ment im kom­men­den Jahr: Licht im Dun­kel, Freude im All­tag, Hoff­nung in Tris­tes­se, Liebe in Gleich­gül­tig­keit. Sein Ju­biläums­kon­zert "Rauhnäch­te" werde mys­tisch und geis­ter­haft so­wie hoff­nungs­voll und geist­lich, ver­spricht der Chor in ei­ner Ankün­di­gung. Mit dem Kon­zert-Gi­tar­ris­ten Jou­yan Tar­zaban wird er­neut ein hoch­karäti­ger In­stru­men­tal-Künst­ler da­bei sein. Be­ginn in der Klos­ter­kir­che, Im Se­li­gen Win­kel, in Blom­berg ist um 18 Uhr. Kar­ten sind im Vor­ver­kauf ü­ber den Vor­stand und die Sän­ger des Chors für 12 Euro er­hält­lich, an der Abend­kasse kos­ten sie 15 Eu­ro.

vom 14.08.2019 | Ausgabe-Nr. 33A

