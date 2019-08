Das Bekenntnis von Belhar im Gepäck

Kirchengemeinde Heiden reist mit Predigtreihe nach Südafrika

Lage-Hei­den. Die evan­ge­lisch-re­for­mierte Kir­chen­ge­meinde Hei­den ver­an­stal­tet auch in die­sem Jahr eine be­son­dere Pre­dig­treihe in den Som­mer­fe­ri­en. An den nächs­ten vier Sonn­ta­gen geht es auf Reise nach Süd­afri­ka, die Hei­mat ei­ner Part­ner­ge­mein­de. Als Rei­se­gepäck nimmt die Ge­meinde das Be­kennt­nis von Bel­har mit, des­sen Stel­lung in der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ak­tu­ell dis­ku­tiert wird.

An­hand von Bil­dern ver­schie­de­ner Orte und Städte in Süd­afrika sol­len the­ma­ti­sche Ver­bin­dun­gen zu dem Text, der den Chris­ten der Part­ner­kir­che viel be­deu­tet, ge­schaf­fen wer­den. Ein­heit, Ver­söh­nung und Ge­rech­tig­keit sind die Haupt­stich­worte des Be­kennt­nis­ses von Bel­har, das 1986 noch zu Apart­heits­zei­ten ver­fasst wur­de. Auf der Reise lässt sich bei­des er­le­ben: die Schön­heit des Lan­des und die Fas­zi­na­tion sei­ner Viel­falt, aber auch die Her­aus­for­de­run­gen, die das Zu­sam­men­le­ben bis heute mit sich bringt. Natür­lich spie­gelt die Mu­sik eben­falls et­was von der Ener­gie die­ses Lan­des, wes­halb auch das eine oder an­dere süd­afri­ka­ni­sche Lied ge­sun­gen wird. Im An­schluss an die Got­tes­dienste wird zu Roi­busch­tee und süd­afri­ka­ni­schen Knab­be­reien ein­ge­la­den. Da­bei gibt es Ge­le­gen­heit zum Ge­spräch mit den Mit­glie­dern aus der Süd­afri­ka­gruppe und den Pfar­rern. Die The­men der nächs­ten Sonn­tags­got­tes­dienste (je­weils 10 Uhr) im Ü­ber­blick: "Um Ein­heit rin­gen" mit Bil­dern aus Jo­han­nes­bur­g/­So­weto (28. Ju­li), "­Ver­söh­nung su­chen" mit Bil­dern der Au­gra­bies Falls (4. Au­gust), "­Ge­rech­tig­keit er­stre­ben" mit Bil­dern aus Pre­to­ria (11. Au­gust) und "Im Ge­hor­sam le­ben" mit Bil­dern aus Bel­har (18. Au­gust).

