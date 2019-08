Liemer Sporthaus-Neubau ist greifbar

Bundesweite Mikroplastik-Debatte stellt Kunstrasen allerdings in Frage

Hat bald aus­ge­dient: Das Sport­haus in Lieme ist in die Jahre ge­kom­men, ein Neu­bau Rich­tung Frei­bad ist ge­plant. Fo­to: LMH weitere Bilder »

Die­ser Er­kennt­nis habe nach Aus­sa­gen von Frak­ti­ons­chef Dr. Ha­rald Pohl­mann auch Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann zu­ge­stimmt. Die Pla­nun­gen lau­fen da­hin­ge­hend, dass die Stadt ge­mein­sam mit den Lem­goer Stadt­wer­ken ein neues Sport­haus er­rich­ten möch­te, das so­wohl von den Sport­lern auf dem Bolz­platz als auch von Be­su­chern des be­nach­bar­ten Frei­ba­des ge­nutzt wer­den kann. So sei es auch im Ent­wick­lungs­kon­zept für die Lem­goer Frei­zeit­stät­ten vor­ge­schla­gen wor­den.

Nun wurde das Thema im Lie­mer Orts­aus­schuss dis­ku­tiert. Die Christ­de­mo­kra­ten möch­ten er­rei­chen, dass zu­min­dest das für die Neu­bau­pla­nung benötigte Geld fürs kom­mende Jahr im Haus­halt berück­sich­tigt wird. Auf Druck des Sport­ver­eins hat auch der Aus­schuss seine Hilfe zu­ge­si­chert und un­ter­stri­chen und möchte die Rea­li­sie­rung noch schnel­ler er­rei­chen. Bei der jüngs­ten Aus­schuss­sit­zung wies Benno Beer­mann, Vize-Chef des Ver­eins, noch mal auf den drin­gen­den Hand­lungs­be­darf hin. "Das Dach des Sport­hau­ses hat un­ter den jüngs­ten Re­gen­fäl­len er­neut ge­lit­ten. Jetzt muss die Stadt wie­der an­rü­cken, um Löcher zu stop­fen. Es wird höchste Zeit, dass es ver­schwin­det", sagte Beer­mann. Von ei­nem Neu­bau könn­te, wie be­schrie­ben, ne­ben dem VfL auch der be­nach­barte Frei­b­ad­ver­ein pro­fi­tie­ren. So könnte es ge­mein­sam nutz­bare Ta­gungs- und Auf­ent­halts­räu­men ge­ben. Beer­mann spricht von ei­ner "­gu­ten Syn­the­se". Während in Sa­chen Sport­haus nun mehr Be­we­gung kom­men dürf­te, zieht sich eine Rea­li­sie­rung ei­nes Kunst­ra­sen-Geläufs auch auf­grund der bun­des­wei­ten Mi­kro­plas­tik-De­batte in die Län­ge. Dass an ei­nem Kunst­ra­sen kein Weg vor­bei­ge­he, stellte Benno Beer­mann al­ler­dings er­neut klar: "Wir ha­ben ein mas­si­ves Wühl­maus­pro­blem, das auf­grund der an­gren­zen­den Fel­der so nicht in den Griff zu be­kom­men ist." Denn der schlechte Zu­stand des Na­tur­ra­sens habe nicht nur viele Sport­ver­let­zun­gen, son­dern auch eine hohe Mit­glie­der­f­luk­tua­tion zur Fol­ge.

