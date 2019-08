Mit dem Fahrrad den Historismus erkunden

Kreis Lip­pe. Als Be­gleit­ver­an­stal­tung zur Son­deraus­stel­lung "­Back­stein­his­to­ris­mus. Ar­chi­tek­tu­re­po­che oder Stilsün­de?" im Zie­ge­lei­mu­seum Lage lädt der Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe (LWL) für Sonn­tag, 4. Au­gust, zu ei­ner Rad­tour ent­lang der his­to­ris­ti­schen Ar­chi­tek­tur in Lippe ein.­Die Ta­ges­tour be­ginnt um 12 Uhr am Bahn­hof Det­mold und führt ü­ber rund 40 Ki­lo­me­ter durch städ­ti­sche und länd­li­che Ge­bie­te. Die Teil­neh­mer be­kom­men einen Ein­blick in die Viel­falt der his­to­ris­ti­schen Ar­chi­tek­tur in Lip­pe, die auf ba­rocke, go­ti­sche und ro­ma­ni­sche Stil­ele­mente zurück­greift und von der zwei­ten Hälfte des 19. Jahr­hun­derts bis zum Ers­ten Welt­krieg die eu­ropäi­schen Stadt­bil­der präg­te. Zu den Sta­tio­nen gehören ne­ben ein­zel­nen Wohn- und Ge­schäfts­ge­bäu­den und dem Det­mol­der Bahn­hofs­vier­tel auch ein Schloss. Die Ent­de­ckungs­­reise en­det im Zie­ge­lei­mu­seum La­ge, wo die Teil­neh­mer nach Kaf­fee und Ku­chen noch einen Blick in die Son­deraus­stel­lung wer­fen kön­nen.­Die Tour fin­det in Ko­ope­ra­tion mit dem ADFC Kreis Lippe un­ter Lei­tung von Re­nate Hoff­mann statt. "Da die Stre­cke flach ist und einen ge­rin­gen Schwie­rig­keits­grad hat, ist sie auch für Ge­le­gen­heits­r­ad­ler ge­eig­net", schreibt der LW­L.­Die Teil­nahme ist kos­ten­los.

