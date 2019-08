Neuer Vorstand der Jungen Liberalen möchte eine raucherfreie Kurparkzone

Der neue Vor­stand mit (von links) Tim Krüg­ler, Nils Al­lers­mei­er, Tor­ben Hunds­dör­fer, Cars­ten Möl­ler (FDP Bad Sal­zu­flen), Jac­que­line Neu­mann so­wie Mar­tina Han­nen, MdL. Fo­to: Junge Li­be­rale Bad Sal­zu­flen weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen. Tor­ben Hunds­dör­fer ist als Vor­sit­zen­der der Jun­gen Li­be­ra­len in Bad Sal­zu­flen ein­stim­mig wie­der­ge­wählt wor­den. Den Vor­stand ver­vollstän­di­gen Jaque­line Neu­mann, Tim Krüg­ler und Nils Al­lers­meier als Stell­ver­tre­ter. "Ich freue mich sehr, dass meine Ar­beit von den Mit­glie­der so gut an­ge­nom­men wurde und bin ge­spannt, mit dem neuen Vor­stand in das neue Ge­schäfts­jahr zu star­ten", be­dankt sich Hunds­dör­fer. ­Ne­ben den Wahlen ha­ben die Jun­gen Li­be­ra­len auch einen An­trag zu ei­ner rau­cher­freien Zone im Kur­park und um die Gra­dier­werke be­schlos­sen, der vor­sieht, ü­ber­dachte Rau­cher­zo­nen ein­zu­rich­ten, da­mit dem FDP-Nach­wuchs zu­folge "Bür­ger und Kur­gäste bei At­mung und Er­ho­lung nicht durch Rauch ge­stört wer­den". Der neue Vor­stand möchte nun an­fan­gen, sich auf die Kom­mu­nal­wahl im kom­men­den Jahr vor­zu­be­rei­ten, in­dem er zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen or­ga­ni­siert und ak­tiv auf junge Leute zu­geht. Die FDP-Land­tags­ab­ge­ord­nete Mar­tina Han­nen freut sich ü­ber das En­ga­ge­ment: "Ich finde es su­per, dass Bad Sal­zu­flen so ak­ti­ven li­be­ra­len Nach­wuchs hat und freue mich auf die wei­tere Zu­sam­men­ar­beit

vom 03.08.2019 | Ausgabe-Nr. 31B

