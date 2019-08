Sprechstunde

Blom­berg. Der Haus-, Woh­nungs- und Grund­ei­gentü­mer­ver­ein Sü­dostlippe hält für seine Mit­glie­der am Don­ners­tag, 8. Au­gust, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der An­walts­kanz­lei Büker und Schopp­meier an der Kol­ber­ger Straße 2 in Blom­berg eine Sprech­stunde ab.

vom 03.08.2019 | Ausgabe-Nr. 31B

