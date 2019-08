Livemusik und Tanz

Die "­Capp­ler Lock­vö­gel" la­den am Sams­tag, 3. Au­gust zu ih­rem tra­di­tio­nel­len Lock­fest ein. Ne­ben dem un­ter­halt­sa­men Pro­gramm der Gast­ge­ber, die sich seit Ende der 1990er Jahre der Mu­sik der gu­ten Laune ver­schrie­ben ha­ben, gibt es Tanzd­ar­bie­tun­gen der "­Boots on Fi­re" und ein Glücks­rad. Mit laut Ankün­di­gung "­Prei­sen wie vor 25 Jah­ren" wird auch für Es­sen und Ge­tränke ge­sorgt, etwa mit Pi­ckert, Würst­chen und ei­ner Cock­tail­bar. Be­ginn in der Re­si­denz­straße 54 ist um 18 Uhr, der Ein­tritt ist frei.

vom 03.08.2019 | Ausgabe-Nr. 31B

